Η ΕΛ.ΑΣ διαπιστώνει καθεστώς “επιτελικής” αδιαφάνειας στο ΥΠΠΟ και ζητά παραίτηση Μενδώνη

Την διαχρονική ύπαρξη ενός γενικευμένου καθεστώτος αδιαφάνειας στον χώρο του πολιτισμού διαπιστώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που με αφορμή την ακύρωση δύο διαγωνισμών για τον χώρο της Ακρόπολης και άλλους αρχαιολογικούς χώρους έχει θέσει θέμα παραίτησης της υπουργού, Λίνας Μενδώνη.

«Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία, η υπουργός Πολιτισμού θα είχε παραιτηθεί» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του ο Τομέας Πολιτισμού της ΕΛ.Α.Σ περιγράφοντας δύο διαγωνισμούς στους οποίους εδώ και μήνες εντοπίζει κραυγαλέες ενδείξεις αδιαφάνειας. Οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν μετά την προσφυγή που έγινε από εταιρίες που μετείχαν στον διαγωνισμό στη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση των δύο συμβάσεων.

Οι συμβάσεις

Όπως εξηγεί η ΕΛ.Α.Σ η πρώτη σύμβαση «αφορούσε τις τουαλέτες και τα ερμάρια της Ακρόπολης, με τα 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Μια εταιρεία που είχε ιδρυθεί λίγους μήνες πριν, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 25.000 ευρώ και χωρίς προηγούμενη εμπειρία, ανέλαβε τη διαχείρισή τους για 6+6 χρόνια, έναντι 2.500 ευρώ μηνιαίως, αποδίδοντας στο κράτος μόλις το 2% των εσόδων»!

Η δεύτερη σύμβαση «αφορούσε 27 πωλητήρια σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Κνωσός και η Ολυμπία. Πολλά είχαν ανακατασκευαστεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. Παραχωρήθηκαν στην ένωση Space Hellas – Radiant Technologies, εταιρειών του ίδιου ομίλου, για 50.600 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, μόλις 1.874 ευρώ ανά πωλητήριο, συν 2% επί των πωλήσεων, για 6+6 χρόνια». Ειδικά για την σύμβαση αυτή η ΕΑΔΗΣΥ έκανε πως «η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ενωσιακό κατώφλιο και ότι η προκήρυξη έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε έναν κλειστό διαγωνισμό».

Για την ίδια σύμβαση σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις 25 Αυγούστου επισήμαινε ένα στοιχείο που χαρακτήριζε «αξιοπερίεργο». Ανέφερε πως «από το πωλητήριο του ανθοπωλείου της Βουλής, που αποφασίστηκε το 2024 να δοθεί σε ιδιώτη, μέχρι τα 27 πωλητήρια σήμερα, μέσω 11 διαφορετικών διαγωνισμών, ανάδοχος είναι η ίδια ένωση εταιρειών – και σε όλους ήταν η μόνη που υπέ-βαλε προσφορά». Ένας υπαινιγμός που σαφώς σχετίζεται με την εκτίμηση του κόμματος περί καθεστώτος αδιαφάνειας (και) στο υπουργείο Πολιτισμού.

Καθεστώς



Στην ΕΛ.Α.Σ θεωρούν ότι το ζήτημα είναι γενικευμένο με την αδιαφάνεια να είναι καθεστώς στο συγκεκριμένο υπουργείο. Θυμίζουν παλιότερα ζητήματα που είχαν τεθεί με διαγωνισμός αλλά και την πρόσφατη συμφωνία για την Μονή Σινά. Εκεί περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό όπως όμως παρατηρούν στην ΕΛ.Α.Σ η σύμβαση δεν δίνεται στην δημοσιότητα. Επίσης τον Αύγουστο «πέρασε» από την Βουλή (με την διάθεση μόνον μίας συνεδρίασης) νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που αφορούσε την δημιουργία Ανώνυμης Εταιρίας για την διαχείριση των ζητημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα παραπάνω απηχούν και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Εκεί όπου – όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.Α.Σ- η Λίνα Μενδώνη καταδεικνύεται η πλέον… «επιτελική» επιλογή της Ν.Δ. Μια υπουργός που δεν έχει αλλάξει χαρτοφυλάκιο τα τελευταία 7 χρόνια και παρά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά καιρούς (π.χ υπόθεση Λιγνάδη) φαίνεται να χαίρει της εμπιστοσύνης του Μεγάρου Μαξίμου.

Η ΕΛ.Α.Σ ξεκαθαρίζει ότι θα παρακολουθεί στενά το θέμα των δύο συμβάσεων ενώ δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας «κάθε επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον σύμβαση θα επανεξεταστεί» και «όπου διαπιστωθούν παραβάσεις καθήκοντος, θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα συνδέει το ζήτημα των συμβάσεων με την συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Επισημαίνοντας ότι τέτοια παραδείγματα είναι ενδεικτικά το πώς μπορούν να βρεθούν χρήματα για την ενίσχυση της κοινωνίας. Θυμίζει πως «είκοσι δισεκατομμύρια έχουν κοστίσει οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί»!

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