Stop σε μειώσεις μισθών και απολύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη

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Ο ανθρώπινος παράγοντας θα βρίσκεται πίσω από κάθε απόφαση που θα λαμβάνεται στην αγορά εργασίας, με την επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζει σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται να μπει φρένο στο ενδεχόμενο ένα πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα χρησιμοποιούν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, να αποφασίζει για σοβαρά ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, όπως είναι οι μειώσεις μισθών ή οι απολύσεις εργαζομένων.

Επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι στις κρίσιμες αποφάσεις, τον τελευταίο λόγο θα έχει ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος θα παρεμβαίνει και όταν διαπιστώνεται ανεξέλεγκτη χρήση της ΑΙ.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Κοινοτική Οδηγία (2024 / 2831) για τις πλατφόρμες και ο Κανονισμός AI Act (2024/1689) της ΕΕ.

Όχι στις απολύσεις με αλγόριθμους

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν στη διαχείριση της μισθοδοσίας και της διαχείρισης του προσωπικού και κυρίως τις μεταβολές των μισθών και τις απολύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προβλέπουν οι διατάξεις που θα ενταχθούν στην εθνική νομοθεσία, στην AI Act επιβάλλεται γενική απαίτηση για ανθρώπινη εποπτεία (Human Oversight) στα συστήματα υψηλού κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι οι χειριστές θα μπορούν να παρακάμψουν ή να διακόψουν τη λειτουργία του συστήματος. Επίσης, θα απαγορεύονται οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι:

Η αναστολή λογαριασμού,

Η απόλυση ή ο τερματισμός μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

Η μείωση της αμοιβής.

Οι βάρδιες των εργαζόμενων.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις θα πρέπει, υποχρεωτικά να λαμβάνονται από άνθρωπο και να συνοδεύονται από γραπτή αιτιολόγηση και δικαίωμα επανεξέτασης.

Ούτε «αναγνώριση συναισθημάτων»

Ακόμη, θα αγορεύονται συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναγνωρίζουν συναισθήματα στο χώρο εργασίας, με την εξαίρεση ζητημάτων που σχετίζονται με την ιατρική, εφόσον τίθενται εύλογοι λόγοι υγείας και ασφάλειας του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο ανάβει «κόκκινο» σε συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης που αφορούν τη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων για:

Την ψυχολογική ή συναισθηματική κατάσταση του εργαζομένου.

Ιδιωτικές συνομιλίες (ειδικά με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους).

Προβλέψεις για συνδικαλιστική δράση ή άσκηση απεργίας.

Βιομετρικά δεδομένα για ταυτοποίηση εκτός αυστηρών ορίων.

Δεδομένα κατά τον χρόνο που ο εργαζόμενος δεν είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα επισημάνει ότι τα συστήματα AI που χρησιμοποιούνται στην απασχόληση, χαρακτηρίζονται ως «συστήματα υψηλού κινδύνου» (High-Risk AI Systems) και ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός υιοθετηθείται και από την ελληνική νομοθεσία.

Ειδική αναφορά γίνεται και για ζητήματα διαχείρισης εργαζομένων και πρόσβασης σε αυτοαπασχόληση, με εργαλεία για προσλήψεις, ανάθεση καθηκόντων, παρακολούθηση συμπεριφοράς και αξιολόγηση απόδοσης, εργαλεία στα οποία θα μπούν φραγμοί, ως προς την έκτασή της χρήσης τους.

Ενημέρωση εργαζομένων

Με άλλες διατάξεις θα προβλέπεται, πως όπου αναπτύσσονται συστήματα υψηλού κινδύνου, υπάρχει η υποχρέωση να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, προκαταβολικά. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά, πριν τεθεί σε λειτουργία ένα τέτοιο σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, στο σχέδιο νόμου, θα ενσωματωθεί ειδική διάταξη, η οποία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις, να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τα αυτοματοποιημένα συστήματα.

Πηγή: sofokleousin.gr

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