Αλλάζει το ενεργειακό τοπίο; Η Ελλάδα ανοίγει επίσημα τον φάκελο «πυρηνική ενέργεια»

Έγινε το πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς συστάθηκε η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, με απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργικού συμβουλίου.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ενώ συμμετέχουν παράλληλα οι γενικοί γραμματείς των αρμόδιων διευθύνσεων όλων των υπουργείων, μεταξύ των οποίων το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει δύο σκοπούς:







1. Να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο και την γνώση διαφόρων φορέων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, ώστε να υπάρχει μια συναντίληψη των βασικών παραμέτρων του τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια.

«Να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα από την εμπειρία άλλων χωρών αντί να βασιζόμαστε σε προκαταλήψεις και σε μισές αλήθειες», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του.







2. Η Επιτροπή θα εξετάσει βασικά ερωτήματα, όπως: ταιριάζει η πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, υπό ποιες παραδοχές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, τι άλλα οφέλη έχει (π.χ., ενεργειακή ασφάλεια), πως θα οργανώναμε και θα χρηματοδοτούσαμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι ρίσκα εμπεριέχει και πως θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα θεσμικά, ρυθμιστικά και νομικά κενά που πρέπει να καλύψουμε, ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος, και ποια είναι τα ορόσημα σε αυτή την πορεία.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με την απόφαση:

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια»

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής

Πιο αναλυτικά, βάσει της απόφασης η Επιτροπή είναι αρμόδια να:

α) αξιολογήσει τη θέση της χώρας, μέσω ανάλυσης θεσμικών ελλείψεων (gap analysis) στις δεκαεννέα (19) επιμέρους κατηγορίες ζητημάτων που αναφέρει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στα Έγγραφα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και να προετοιμάσει τα επιμέρους τεχνικά κείμενα («παραδοτέα») που συστήνει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για κάθε μια κατηγορία ζητημάτων,

β) διενεργήσει ή να συντονίσει τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων προ-μελετών που αξιολογούν τη σκοπιμότητα, ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους - οφέλους, της ενδεχόμενης εκκίνησης εθνικού προ γράμματος πυρηνικής ενέργειας,

γ) εκπονήσει οδικό χάρτη με τα βήματα που θα απαιτηθούν, αν η χώρα αποφασίσει να προχωρήσει στην ανάπτυξη εθνικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, περιγράφοντας τις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για την κάλυψη των κενών εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων,

δ) εκπονήσει, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της, την Τελική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και περιέχει:

δα) παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης θεσμικών ελλείψεων (gap analysis) στις δεκαεννέα (19) επιμέρους κατηγορίες ζητημάτων,

δβ) σύνοψη των προ-μελετών σκοπιμότητας,

δγ) οδικό χάρτη για την ανάπτυξη εθνικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, και

δδ) τεχνική εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έναρξη ή μη εθνικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας,

ε) συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και να μεριμνά για τη διενέργεια των απαιτούμενων μελετών και προπαρασκευαστικών ενεργειών,

στ) παρέχει συνδρομή προς τον Πρωθυπουργό και τα άλλα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις για θέματα πυρηνικής ενέργειας με τρίτες χώρες, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, φορείς και θεσμούς,

ζ) ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο, όποτε ζητηθεί, για την πρόοδο των εργασιών της και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,

η) εκπροσωπεί την Ελλάδα για θέματα πυρηνικής ενέργειας ενώπιον της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, των αρμόδιων για την πυρηνική ενέργεια οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργα νισμού Ενέργειας και κάθε άλλου διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, φορέα, οργάνου ή θεσμού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται, ιδίως, να:

α) προβαίνει σε αξιολόγηση των γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αποτυπώνονται στη χώρα,

β) προβαίνει σε αξιολόγηση της δυνατότητας προώθησης πολιτικών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ γειας από πυρηνική ενέργεια, μέσω της ενσωμάτωσής τους στον κυβερνητικό σχεδιασμό, γ) διενεργεί τις απαιτούμενες μελέτες και αναλύσεις εναλλακτικών τεχνολογικών επιλογών, όπως συμβατικοί αντιδραστήρες και μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) ως προς το κόστος, την ασφάλεια, την ωριμότητα και τη συμβατότητά τους με το ενεργειακό μίγμα της χώρας,

δ) διερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ειδικές κατηγορίες χρήσεων, όπως στη ναυτιλία, μη διασυνδεδεμένα νησιά, μικροδίκτυα, βιομηχανία και κέντρα δεδομένων, ε) εντοπίζει νομοθετικές ή κανονιστικές παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και να διαμορφώνει σχέδια εργασίας σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία αναφορικά με το περιεχόμενό τους, στ) προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο μέτρα για τη διακυβέρνηση της διαδικασίας εκπόνησης και υλο ποίησης εθνικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας σε περίπτωση απόφασης έναρξης της Φάσης 2,

ζ) διενεργεί μελέτες και να προετοιμάζει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, όπως, επίσης, και τη στρατηγική διαχείρισης για τον κύκλο του καυσίμου,

η) προβαίνει στον σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για πολιτικές και δράσεις σχετικές με την πυρηνική ενέργεια,

θ) αξιολογεί και να προτείνει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσθήκες και συμπληρώσεις στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προβλέπεται στην περ. β) του άρθρου 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 31/30.9.2019 (Α’ 147) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 31/18.7.2021 (Α’ 127) και 29/27.11.2023 (Α’ 197) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια,

ι) διενεργεί και να συντονίζει τις διαβουλεύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή όταν το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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