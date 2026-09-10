Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου: Για 2η χρονιά δίπλα στα "πρωτάκια" με δωρεάν σχολικά είδη

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Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για 2η συνεχόμενη χρονιά φέτος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να δωρίσει σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στα παιδιά των εγγεγραμμένων μελών της που θα φοιτήσουν στην Α' Δημοτικού την σχολική χρονιά 2026 – 2027.





Η Α’ τάξη του Δημοτικού σηματοδοτεί την έναρξη μίας μακρόχρονης σχέσης όχι μόνο με το σχολείο αλλά και με την ίδια τη διαδικασία της μάθησης.





Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εύχεται σε όλες τις μαθήτριες και μαθητές καλή πρόοδο, υγεία και δύναμη στην νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει.





Επίσης, στους γονείς καλό κουράγιο και καλή δύναμη, καθώς ο γονέας στρατιωτικός αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες καθημερινά λόγω της φύσης του επαγγέλματος.

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