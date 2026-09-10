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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο

αρ
clock 15:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Kωνσταντίνος Αργυρός  μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok από το γυμναστήριο.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής φορά  ένα μαύρο γιλέκο, χρησιμοποιώντας αλτήρες αλλά και όργανα γυμναστικής, εστιάζοντας στις ασκήσεις για τα χέρια του

«Lock in», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της ανάρτησής του.

@argiros_konstantinos lock in #workout #gym ♬ original sound - Argiros Konstantinos OFFICIAL

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Κωνσταντίνος Αργυρός Γυμναστήριο
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