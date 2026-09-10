Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο

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O Kωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok από το γυμναστήριο.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής φορά ένα μαύρο γιλέκο, χρησιμοποιώντας αλτήρες αλλά και όργανα γυμναστικής, εστιάζοντας στις ασκήσεις για τα χέρια του

«Lock in», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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