Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο

O Kωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok από το γυμναστήριο.
Στο βίντεο, ο τραγουδιστής φορά ένα μαύρο γιλέκο, χρησιμοποιώντας αλτήρες αλλά και όργανα γυμναστικής, εστιάζοντας στις ασκήσεις για τα χέρια του
«Lock in», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της ανάρτησής του.
@argiros_konstantinos lock in #workout #gym ♬ original sound - Argiros Konstantinos OFFICIAL
Διαβάστε επίσης
Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη
Παπακαλιάτης: Οι σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες από τη βάφτιση των ανιψιών του στην Κρήτη