Τι θα φάμε σήμερα; Pizza Rolls

Υλικά



Μερίδες: 12 τμχ.



Για τη ζύμη



500 γρ. αλεύρι για πίτσα



320 ml χλιαρό νερό



7 γρ. ξηρή μαγιά



10 γρ. αλάτι



1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο







Για τη γέμιση



180 γρ. σάλτσα ντομάτας



220 γρ. μοτσαρέλα, στραγγισμένη και τριμμένη



100 γρ. ζαμπόν, ψιλοκομμένο



50 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα



40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα



1 κ.γ. ξερή ρίγανη



1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



μαύρο πιπέρι

Για το άλειμμα



1 αυγό, χτυπημένο



1 κ.σ. γάλα

Διαδικασία



Βήμα 1



Σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε το αλεύρι και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Ρίχνουμε το αλάτι και το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το ζύμωμα για περίπου 8΄- 10΄ μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία και ελαστική ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Βήμα 2



Ανοίγουμε τη ζύμη σε ορθογώνιο φύλλο πάχους περίπου 4-5 χιλιοστών. Απλώνουμε ομοιόμορφα τη σάλτσα ντομάτας, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο γύρω- γύρω. Πασπαλίζουμε με τη μοτσαρέλα, το ζαμπόν, τα μανιτάρια, την παρμεζάνα, τη ρίγανη και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Βήμα 3



Τυλίγουμε τη ζύμη σφιχτά σε ρολό και κόβουμε σε 12 ροδέλες. Τις τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αλείφουμε την επιφάνειά τους με το μείγμα αυγού και γάλακτος και αφήνουμε στην άκρη για ακόμη 15΄-20΄.

Βήμα 4



Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 18΄- 22΄, μέχρι να φουσκώσουν, να ροδίσουν όμορφα και να λιώσει το τυρί. Μόλις κρυώσουν τα βάζουμε σε ταπεράκι.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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