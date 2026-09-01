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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

μαζωνακης
clock 11:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μουδιασμένος παραμένει ο καλλιτεχνικός κόσμος από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποιός "έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που θέλησαν να πουν το δικό τους "αντίο" στον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη.

Αννα Βίσση

βισση

Κωνσταντίνος Αργυρός

αργυρός

Νίκος Οικονομόπουλος

οικο

Ελένη Φουρέιρα

φουρέιρα

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Πάνος Κιάμος

Ναταλία Γερμανού

Κατερίνα Καινούργιου

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