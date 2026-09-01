Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μουδιασμένος παραμένει ο καλλιτεχνικός κόσμος από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποιός "έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια.
Πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που θέλησαν να πουν το δικό τους "αντίο" στον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη.
Αννα Βίσση
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Κωνσταντίνος Αργυρός
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Νίκος Οικονομόπουλος
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Ελένη Φουρέιρα
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Γρηγόρης Αρναούτογλου
Πάνος Κιάμος
Ναταλία Γερμανού
Κατερίνα Καινούργιου
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