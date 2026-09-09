Ηράκλειο: Στις 18 Οκτωβρίου ο 11oς περίπατος για την πρόληψη του Καρκίνου

Ο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο «Ευ Ζω με τον Καρκίνο» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:00, με κεντρικό μήνυμα:

11 χρόνια περπατάμε MAZI για την πρόληψη του καρκίνου.

Πρόληψη σημαίνει φροντίδα!

Η δράση αυτή θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας μας!

Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια, με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιομέτρων (Λότζια, 25ης Αυγούστου, Πλατεία 18 Άγγλων, πρώτη στροφή του λιμενοβραχίονα, Λότζια). Ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες, άνδρες και παιδιά κάθε ηλικίας.

Οι εγγραφές ξεκινούν 8/9/26 και θα είναι διαθέσιμες έως 2/10/26 στο www.efzo.gr

Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται 5-9 Οκτωβρίου, 11:00-20:00, στο γραφείο του συλλόγου Μ.Μουσούρου 20, 1ος όροφος, απέναντι από την Παναγία των Σταυροφόρων.

Το φετινό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις. Η ατομική συμμετοχή κοστίζει 15 ευρώ, ενώ για ομάδες με 10 ή περισσότερα άτομα το κόστος συμμετοχής είναι 12 ευρώ/άτομο.

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Ο 11ος περίπατος για την πρόληψη του καρκίνου πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, καθώς και με την στήριξη των Aphrodite The secret of natural beauty, CJ web, Frezyderm, Heraklion City Bus και Zaros Natural Mineral water.

Ο σταθμός ΚΝΩΣΟΣ FM θα ντύσει μουσικά την εκδήλωση, τα BATALA θα μας ξεσηκώσουν στην έναρξη, η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ θα φροντίσει για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ενώ η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν.Ηρακλείου και ο Όμιλος Παπαδόκωστας, Σχολές Κρητικών Χορών, θα κλείσουν τον περίπατο με κέφι και χορό. Μαζί μας θα βρίσκεται ο Παγκρήτιος Σύλλογος Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων σώματος «Αιματοκρήτης» και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου με το νέο ενημερωτικό υλικό για την ορθή διαχείριση των οικιακών φαρμάκων, που έχει ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο 11ος περίπατος για την πρόληψη του καρκίνου αποτελεί για τον σύλλογο μια μεγάλη γιορτή! Καλούμε τους συμπολίτες μας να γίνουν κομμάτι αυτής της γιορτής έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα της πρόληψης αλλά και της αλληλεγγύης.

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