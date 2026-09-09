Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: «Αυτή ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε οξεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντώντας αναλυτικά στις αιτιάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από κυβερνητικούς παράγοντες, σχολίασε πως «η βασική κριτική ήταν ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα και ότι δεν παρουσίασα ένα κεντρικό σχέδιο», ενώ συμπλήρωσε ότι «αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στην Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρώο, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα», εξηγώντας πως «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν» και ότι «αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτό που παράγει». Σχετικά με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για το κόστος των μέτρων, δήλωσε πως «ο προπαγανδιστικός μηχανισμός είχε ετοιμάσει κριτική για 13 δισ. κατ’ έτος. Ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου», προσθέτοντας ότι «αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοεί τα δημοσιονομικά ή να θεωρεί ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Για εμάς, τέχνη είναι η διεύρυνση του εφικτού».

Επιτιθέμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, σημείωσε ότι «ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης σε εμένα», ενώ για την κριτική γύρω από την «πατριωτική εισφορά» ανέφερε χαριτολογώντας: «μιας και ο πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι… μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια». Εξηγώντας τη φιλοσοφία του μέτρου, διερωτήθηκε: «αν κάποιος έχει ένα δυάρι στο Περιστέρι πληρώνει. Αν κάποιος έχει 5 δισεκατομμύρια, πληρώνει; Όχι».

Στο πεδίο των πολιτικών συμμαχιών, ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι στα άλλα κόμματα

Για τις κυβερνήσεις συνεργασίας

«Αν καταστεί δυνατό και έχουμε πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να κάνουμε κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής».

Για τη σχέση με το ΠΑΣΟΚ

«Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Για την εσωκομματική πειθαρχία

«Εγώ, έπαθα και έμαθα. Ήμουν ανεκτικός. Δεν θα επαναληφθεί αυτό».

Αναφερόμενος στο κύμα ακρίβειας, σημείωσε ότι «έχομε τιμές Παρίσι και μισθό Βουλγαρία και Ρουμανία», ενώ για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων υποστήριξε πως «η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι» και ότι «μια κυβέρνηση της Νέας Αριστεράς θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

Τέλος, θέτοντας τους όρους διεύρυνσης του κόμματος, διευκρίνισε πως «πρώτος όρος είναι να μην είναι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα». Κλείνοντας τη συνέντευξη, πραγματοποίησε έναν απολογισμό της προηγούμενης κυβερνητικής του θητείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «στην πρώτη μου ευκαιρία συγκυβέρησα με την τρόικα. Δεν ήταν ευκαιρία αυτή. Κληθήκαμε να ξελασπώσουμε μία χώρα, την οποία έριξαν στη λάσπη άλλες κυβερνήσεις. Κυβερνήσαμε με το λουρί στον σβέρκο».

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