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ΚΡΗΤΗ

Φοιτητική στέγη: Στο «κόκκινο» η κατάσταση – «Καμπανάκι» από τους φοιτητές για τα υψηλά ενοίκια και τις εστίες

πανεπιστημιο κρητης ηρακλειο
clock 17:50 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνέντευξη Τύπου για το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης θα παραχωρήσει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού.

Οι φοιτητές αναμένεται να αναδείξουν το ζήτημα των υψηλών ενοικίων, την έλλειψη θέσεων στις φοιτητικές εστίες και την ανεπαρκή κρατική στήριξη, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση δυσκολεύει την ομαλή συνέχιση των σπουδών για πολλούς φοιτητές.

Συγκεκριμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, σας καλεί αύριο, Πέμπτη 10/9 και ώρα 12:00, στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου.

Η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι υπέρογκες τιμές των ενοικίων, η έλλειψη επαρκών θέσεων στις φοιτητικές εστίες και η απουσία ουσιαστικής κρατικής μέριμνας αναγκάζουν πολλούς συναδέλφους μας να καθυστερούν ή ακόμα και να σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Η μόρφωση και η αξιοπρεπής διαβίωση είναι δικαιώματα και όχι πολυτέλεια για λίγους.

Καλούς τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους εργαζόμενους του Ιδρύματος, καθώς και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας.

Διεκδικούμε:

Άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών.

Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για τη φοιτητική μέριμνα.

Δημιουργία νέων, σύγχρονων και δωρεάν φοιτητικών εστιών.

Όλοι αύριο, Πέμπτη 10/9 στις 12:00 στην Πρυτανεία!

Με εκτίμηση,



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού

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φοιτητική στέγη
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