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Το πρόγραμμα αγιασμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βιάννου

αγιασμος σχολεια
clock 17:32 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το πρώτο κουδούνι θα «χτυπήσει» στις σχολικές Μονάδες του Δήμου Βιάννου, την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, σημαίνοντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

  1. Στα πλαίσια αυτά, από τη Δημοτική Αρχή ανακοινώνεται ότι οι ώρες τέλεσης του αγιασμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου είναι οι εξής:

Νηπιαγωγείο Καστρίου 09:00 πμ

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου 09:15 πμ

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας 08:30 πμ

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Εμπάρου 09:00 πμ

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άρβης 08:30 πμ

Γυμνάσιο και Λύκειο Βιάννου 09:45 πμ

Παιδικός Δημοτικός Σταθμός Δήμου Βιάννου 10:30 πμ

 

Σημειώνεται ότι στους αγιασμούς των σχολικών Μονάδων θα παρευρεθεί ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου και πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

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