Η νέα διοίκηση του Παραρτήματος Ελλάδας της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026, διεξήχθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής στο Παράρτημα Ελλάδας της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ), το οποίο λειτουργεί με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (σύμφωνα με το Καταστατικό που εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου με αρ. απόφασης 101/2022).

Η σύνθεση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής που εξελέγησαν είναι πανελλήνια , διετής και έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Κατερίνα Ζωγραφιστού: Πρόεδρος (Ηράκλειο), Νίκος Χρυσός: Α´ Αντιπρόεδρος (Αθήνα), Νίκος Σκεντέρης: Β´ Αντιπρόεδρος (Λάρισα), Σοφία Νταλαμπέκη: Γενική Γραμματέας (Ηράκλειο), Κυριάκος Παναγιώτου: Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: (Αλεξανδρούπολη), Γεωργία Κακούρου – Χρόνη: Έφορος Δημοσίων Σχέσεων (Σπάρτη), Μαρία Ζαχαριάκη, Ταμίας (Ηράκλειο), Αγγελική Ταλιγκάρου - Γιαλίδου, Αναπληρωτής ταμίας (Θεσσαλονίκη), Αθανάσιος Καλαμάτας, Έφορος Παιδείας (Μυτιλήνη), Βάντα Βουτσά - Παπαϊωάννου, Έφορος Δημοσιεύσεων (Κομοτηνή), Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Έφορος Κρητικών Σωματείων (Αθήνα).

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Αγγέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την αρμοδιότητα του επιστημονικού συμβούλου στην Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας και Διαχείρισης του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τ. Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Καλαμάτας και στο Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, Μαρία Αγγέλη, ανέθεσε αρμοδιότητα σε θέματα παιδείας σε συνεργασία με τον Έφορο Παιδείας.

Ελεγκτική Επιτροπή:

Γεωργία Γιαλεσάκη (Ηράκλειο), Ελένη Λυγεράκη-Βερτούδου (Ηράκλειο), Εύα Κοκκινίδη (Ηράκλειο).

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