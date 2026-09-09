Σμαράγδα Καρύδη: "Έχω συγχωρήσει την απιστία και ήταν λάθος μου"

Η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για την απιστία.

Σε συζήτηση για την ύπαρξη τρίτου προσώπου σε έναν δεσμό και το αν θα μπορούσε να συγχωρήσει μία τέτοια συνθήκη, η ηθοποιός δήλωσε ότι το έχει κάνει στο παρελθόν.

«Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου. Για να απιστήσεις, πρέπει να έχεις μία σχέση πίστης, που προϋποθέτει ότι υπάρχει μια αποκλειστικότητα. Δεν θα πω ότι έχεις κοροϊδέψει τον άλλον, είναι κάτι δικό σου, προσωπικό. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά με εσένα. Εγώ δεν θα έπαιρνα προσωπικά αυτό που λένε "με κερατώνει". Έχει μία ανάγκη δική του, και δυστυχώς πρέπει να δω ότι δεν είμαι εγώ η ανάγκη του, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής και καλή γι΄αυτόν», είπε η ηθοποιός.

Τι είπε για τον έρωτα;

«Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε, τώρα εκ των υστέρων όταν φεύγει όλο αυτό και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε. Θα άφηνα και μία δουλειά για έναν έρωτα».

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