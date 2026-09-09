Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα νεότερα για την υγεία του μετά την κατάρρευση στο γήπεδο

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Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο 18χρονος διεθνής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με φορείο, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Βέλγιο, η αφυδάτωση εξετάζεται ως ένας από τους πιθανούς παράγοντες που συνδέονται με το περιστατικό. Η έλλειψη υγρών μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο και αύξηση των καρδιακών παλμών.

Την ίδια ώρα, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αποκάλυψε πως η εικόνα του Καρέτσα τού θύμισε όσα είχε διδαχθεί σε μάθημα πρώτων βοηθειών.

Ο νεαρός άσος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να είναι καθησυχαστικά.

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