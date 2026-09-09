Παγκόσμια πρώτη στην Αθήνα: Βρέφος γεννήθηκε από έμβρυο που ήταν 22 χρόνια σε κρυοσυντήρηση

Ένα υγιές κοριτσάκι, βάρους 3.490 γραμμαρίων, γεννήθηκε στην Αθήνα από έμβρυο που παρέμενε σε κρυοσυντήρηση για περισσότερα από 22 χρόνια.

Η μητέρα, Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, είχε αποκτήσει με την ίδια θεραπεία έναν γιο το 2004, τον οποίο η οικογένεια έχασε σε τροχαίο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 21 ετών.

Λίγους μήνες αργότερα αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρυα που είχαν παραμείνει κρυοσυντηρημένα από τότε.

Μια γέννηση με ιδιαίτερη επιστημονική αλλά και έντονα ανθρώπινη διάσταση σημειώθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα.

Το έμβρυο από το οποίο προέκυψε η εγκυμοσύνη είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004, ενώ η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ.

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Η ιατρική ομάδα με τους γονείς και το νεογέννητο

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που επικαλείται η επιστημονική ομάδα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, από την ημερομηνία της κρυοσυντήρησης έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες.

Η ομάδα χαρακτηρίζει το περιστατικό «διεθνή πρωτιά», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γεννητικού υλικού που έχει καταγραφεί στη δημοσιευμένη και αξιολογημένη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και έχει καταλήξει σε γέννηση παιδιού.

Κατά τα ίδια στοιχεία, η προηγούμενη μεγαλύτερη δημοσιευμένη διάρκεια ανερχόταν σε 18 χρόνια και 3 μήνες στην Ιαπωνία, ενώ προηγούμενο περιστατικό στο Ισραήλ αφορούσε διάστημα 17 ετών. Η επιστημονική ομάδα αναφέρει ότι έχει ήδη συγκεντρώσει τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης και προτίθεται να τα υποβάλει προς δημοσίευση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Πίσω, ωστόσο, από την ιατρική διάσταση βρίσκεται μια ιδιαίτερα βαριά οικογενειακή ιστορία. Το 2004, έπειτα από εμβρυομεταφορά, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη είχε αποκτήσει με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιές αγοράκι. Τον Οκτώβριο του 2025, ο γιος της οικογένειας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 21 ετών. Μετά την απώλεια, η οικογένεια αποφάσισε να επιστρέψει, δύο δεκαετίες αργότερα, στα έμβρυα που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία.

Στην προσωπική του δήλωση, ο πατέρας, Κωνσταντίνος Ράπτης, περιγράφει την απώλεια του γιου τους ως ένα γεγονός που «πάγωσε τον χρόνο» και αναφέρει ότι, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, το ζευγάρι αποφάσισε στα τέλη του 2025 να προχωρήσει ξανά σε εξωσωματική γονιμοποίηση, χρησιμοποιώντας τα γονιμοποιημένα έμβρυα του 2004. Όπως σημειώνει, η επιστροφή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 22 χρόνια μετά την πρώτη τους προσπάθεια, συνδέθηκε για την οικογένεια με την ανάγκη να αναζητήσει μια νέα προοπτική ζωής μετά την τραγωδία.

Ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας ήταν ο χρόνος. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη έπρεπε να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να λάβει την απαιτούμενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εντός του ισχύοντος ηλικιακού πλαισίου, το οποίο στο έγγραφο αναφέρεται ότι έχει ως αυστηρό χρονικό όριο τα 54 έτη.

Ο Κωνσταντίνος Ράπτης, στη δική του δήλωση, παίρνει σαφή θέση υπέρ της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. Αναφέρει ότι η σύζυγός του πρόλαβε «οριακά» τα ηλικιακά όρια και ζητεί δημόσια την αναθεώρησή τους, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα τεκνοποίησης σε μεγαλύτερη ηλικία θα πρέπει να κρίνεται με βάση, μεταξύ άλλων, την ιατρική ασφάλεια της κάθε γυναίκας. Πρόκειται για προσωπική θέση του πατέρα, η οποία διατυπώνεται με έντονο τρόπο στη δήλωσή του.

Αντίστοιχη αναφορά στην ανάγκη μεγαλύτερης θεσμικής ευελιξίας κάνει και ο γυναικολόγος της Χριστίνας Ράπτη-Τζελέπη και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος. Χαρακτηρίζει τη γέννηση «ιδιαίτερα σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη» και σημειώνει ότι η ιατρική πρέπει να λειτουργεί με κανόνες και ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης, ειδικά όταν ο χρόνος λειτουργεί περιοριστικά για τη γυναίκα.

Ο πατέρας αφιερώνει μεγάλο μέρος της δήλωσής του στον γιατρό και στην ομάδα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της οικογένειας τόσο για την επιστημονική υποστήριξη όσο και για την ανθρώπινη αντιμετώπιση που, όπως λέει, έλαβαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η γέννηση της κόρης τους, επισημαίνει, δεν αντιμετωπίζεται από την οικογένεια ως «αντικατάσταση» του γιου που έχασαν. Στη δήλωσή του τονίζει ότι ο 21χρονος θα διατηρεί τη δική του ξεχωριστή θέση στη ζωή και στη μνήμη τους, ενώ περιγράφει τη νεογέννητη κόρη ως μια νέα αρχή και ως τη συνέχεια της οικογένειας.

Η συγκεκριμένη περίπτωση φέρνει έτσι ταυτόχρονα στο προσκήνιο τρία διαφορετικά ζητήματα: τις τεχνικές δυνατότητες της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης εμβρύων, τα ηλικιακά και θεσμικά όρια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και, κυρίως, την εξαιρετικά σύνθετη προσωπική διαδρομή μιας οικογένειας που επέστρεψε, ύστερα από περισσότερο από δύο δεκαετίες, στο γεννητικό υλικό που είχε διατηρήσει από την πρώτη της προσπάθεια.

Η επιστημονική σημασία του περιστατικού, πάντως, θα χρειαστεί να αξιολογηθεί και μέσα από τη δημοσίευση των κλινικών δεδομένων που η ομάδα δηλώνει ότι ετοιμάζει να καταθέσει στη διεθνή βιβλιογραφία.

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