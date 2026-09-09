Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδικής -Βίντεο ντοκουμέντο

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Καρέ καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τον άγριο ξυλοδαρμού Γερμανού τουρίστα σε beach bar της Χαλκιδικής.

Όπως μεταδίδει το Action24, που δημοσίευσε το βίντεο από το άγριο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στις 6 Αυγούστου, ο 27χρονος συνομιλούσε με μία γυναίκα στο μπαρ, όταν ένας άνδρας με επιθετικό ύφος τον πλησίασε. Ο 27χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί κατευθυνόμενος προς την έξοδο όμως δύο νεαροί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο πρώτος άνδρας που τον πλησίασε τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε στο πρόσωπα, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Την ώρα που το 27χρονος βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε και κλωτσιά στο κεφάλι.

Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του και όταν επανήλθε διαπίστωσε ότι έχει τομή στον μηρό.

Ο ιδιοκτήτης παρενέβη και προσπάθησε να απομακρύνει τους δράστες του ξυλοδαρμού.

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης στη Χαλκιδική

Ο 27χρονος Γερμανός ανέφερε ότι η γυναίκα, με την οποία συνομιλούσε ήταν γνωστή του, και εξαιτίας της δυνατής μουσικής έγειρε κοντά της για να της μιλήσει. Όπως υποστήριξε, όταν έκανε αυτή την κίνηση, τότε του επιτέθηκαν.

Οι δύο δράστες έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν ενώπιων της δικαιοσύνης.

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