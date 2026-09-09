Σιακαντάρης: Δεν έκανα καμία προτροπή προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ

Διευκρινίσεις δίνει για τη χτεσινή του ανάρτηση για τις γερμανικές εκλογές ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, εξηγώντας πως δεν έκανε καμία προτροπή σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να συνεργαστούν μελλοντικά με τη ΝΔ.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, χτες ο κ. Σιακαντάρης ανέφερε σε ανάρτησή του: «Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ».

Στη νέα του ανάρτηση εξηγεί: «Οφείλω κάποιες διευκρινίσεις στους καλοπροαίρετους, -οι κακοπροαίρετοι ο,τι και να πω δεν ενδιαφέρονται- για τη χθεσινή μου ανάρτηση σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν τα κόμματα της γερμανικής Δεξιάς και Αριστεράς - τονίζω το γερμανικής- για να αποκλείσουν την άνοδο της Ακροδεξιάς στην καγκελαρία.

Καταρχάς η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε -ευτυχώς- εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της ΝΔ την είχα γράψει πριν δύο ημέρες στα ΝΕΑ και σε πολλά προηγούμενα άρθρα. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να ηττηθεί και όχι να παραμείνει από την πίσω πόρτα στην εξουσία.

Γυρνώ στη Γερμάνια. Το 2019 στο βιβλίο μου "η σοσιαλδημοκρατία μετά τη σοσιαλδημοκρατία" είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των σοσιαλδημοκρατών και των άλλων αστικών κομμάτων της Δεξιάς και του Κέντρου στην περίοδο της Βαιμαρης. Αυτά προτείνω να αποφύγουν τώρα.

Εκείνοι που έχουν απόλυτο δίκιο είναι αυτοί που θεωρούν πως τέτοιες συνεργασίες ευνοούν την Ακροδεξιά. Έχουν δίκιο. Πότε όμως; Όταν, όπως έγραφα στο επόμενο βιβλίο μου για το "τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050", κυβερνούν προς το συμφέρον του πλούτου και όχι των λαϊκών στρωμάτων. Τότε ναι τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν την Ακροδεξιά.

Κάτι επίσης. Ας σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσίπρας. Στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών ριζοσπαστών και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ, για όσους δεν το ξέρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα Αριστερά και τα κεντροαριστερά».

Αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τη χτεσινή ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη, με τον βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή να αναφέρει πως σε ανακοίνωσή του πως: «Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, σήμερα στα social media, προωθεί ανοικτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας–ΕΛΑΣ, με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη και προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Όπως αναφέρει ο κ. Δουδωνής, «το κόμμα Τσίπρα μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένης της σύμπτωσης απόψεων Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.Α.Σ σε τόσα ζητήματα πολιτικής. Είναι προφανές – και τώρα εξηγείται – γιατί αυτό το απίθανο πουσάρισμα του μονοψήφιου κόμματος Τσίπρα από όλη τη διαπλοκή, όπως είναι προφανές και γιατί κρύβεται η ραγδαία πτώση που παρουσιάζει τον τελευταίο ένα μήνα».

«Ο ελληνικός λαός όμως έχει άλλα σχέδια. Το μέλλον του δεν είναι μια τέτοιου είδους συγκυβέρνηση. Γι αυτό πρέπει να στηριχθούν οι απόψεις, οι θέσεις και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που αγωνίζεται τίμια και χωρίς εξαρτήσεις», καταλήγει στη δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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