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Εσταυρωμένος Ηρακλείου: Με λαμπρότητα ο εορτασμός

εσταυρωμένος ηράκλειο
clock 10:08 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με λαμπρότητα θα γιορταστεί και φέτος η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον ομώνυμο Ιερό Ναό, στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 07:00 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιμανδρίτη πανοσιολογιωτάτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και Ιεροκήρυκος.

Στις 18:30 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου, ενώ στις 22:30 θα ακολουθήσει Νυκτερινή Θεία Λειτουργία.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, στις 7:00 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου. Στις 18:30 θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό.

Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται:

την Κυριακή 11/9 από τις 12:00 έως τις 23:00 και τη Δευτέρα 14/9 από τις 8:00 έως τις 11:00 το πρωί.

Ο μικρός Ναός θα παραμείνει ανοικτός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 13/9.

εσταυρωμένος

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