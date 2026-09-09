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«Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά…» - Η επική απάντηση Μητσοτάκη στην Τούνη για τη νέα της croissanterie

μητσοτάκης τούνη
clock 10:15 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Φωτιά» στα social media έβαλε η χιουμοριστική ανταλλαγή σχολίων μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της influencerΙωάννας Τούνη, με αφορμή το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα στο Παρίσι και την παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη του φωτός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τη νέα της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, το Fat Rat, και μέσα από τα social media κάλεσε τους Έλληνες που θα επισκεφθούν το κατάστημα να δοκιμάσουν τα κρουασάν της, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως θα τους προσφέρει και Freddo Espresso.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η γνωστή influencer αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση. Αντιθέτως, απάντησε με ένα εξίσου χιουμοριστικό story, γράφοντας: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Η διαδικτυακή αυτή συζήτηση μεταξύ των δύο προσώπων προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media, με το αμοιβαίο τρολάρισμα να γίνεται γρήγορα viral.

μητσοτάκης τούνη

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