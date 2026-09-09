Θρήνος: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη πρωταθλήτρια Ελλάδος Φαίη Δημητριάδου

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Έδεσσα, αλλά και ολόκληρη η αθλητική κοινότητα της περιοχής, μετά την τραγική είδηση του θανάτου της Φαίης Δημητριάδου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η 21χρονη αθλήτρια είχε συνδέσει από μικρή ηλικία τη ζωή της με τον στίβο. Από μόλις 5 ετών βρέθηκε στα στάδια και, μέσα από τη συστηματική προπόνηση και την αγάπη της για τον αθλητισμό, κατάφερε να διακριθεί στις κατηγορίες Κ16 και Κ18, αγωνιζόμενη στα 400 μέτρα. Η πορεία της στον στίβο συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, καθώς είχε αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρετά με βαθιά οδύνη την αθλήτριά του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή”.

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