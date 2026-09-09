Παρουσία του ΠτΔ η 83η επέτειος από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας

Συμπληρώνονται φέτος 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, το μαύρο Σεπτέμβρη του 1943, ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα του Γ΄ Ράιχ σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο Ολοκαύτωμα από πλευράς αριθμού θυμάτων στην Ελλάδα. Από τις 14-16.9.1943 ο τακτικός στρατός της ναζιστικής Γερμανίας δολοφόνησε άνανδρα και εν ψυχρώ, με βάση ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, 401 άμαχους πολίτες (461 συνολικά τα θύματα στα χωριά της Βιάννου την περίοδο της Κατοχής). Μεταξύ αυτών παιδιά, γυναίκες, κατάκοιτους και ηλικιωμένους. Παράλληλα ο γερμανικός στρατός κατοχής λεηλάτησε και στη συνέχεια κατέστρεψε τα χωριά της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου:

Στόχος μας είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, θα αναδείξουν το Ολοκαύτωμα της Βιάννου ως εθνικό, ευρωπαϊκό, οικουμενικό ορόσημο, θα τιμήσουν την Εθνική μας Αντίσταση και τα σπουδαία επιτεύγματά της και θα αναδείξουν το ιερό και απαράγραπτο αίτημα της Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών.

Φέτος επίσης οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα 30 χρόνια ζωής και αγώνων του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και για το σκοπό αυτό θα είναι καλεσμένες σημαντικές προσωπικότητες του κινήματος διεκδίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα δίνει πρόσθετη αίγλη και ενδιαφέρον στις φετινές εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου.

Σημειώνεται ότι έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιος για τις Γερμανικές Οφειλές, Αρκάντιους Μούλαρτσικ (νυν ευρωβουλευτής), όπως και η πρώην βουλευτής της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και υπεύθυνη για τις Γερμανικές Οφειλές στο κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) Χάικε Χένσελ, καλή φίλη της Βιάννου και του αγώνα μας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή και φέτος των μαθητών και εκπαιδευτικών από τη Λάρισα, οι οποίοι κατέπληξαν πέρυσι το κοινό στη Βιάννο και το Ηράκλειο με το εξαιρετικό μουσικό και θεατρικό δρώμενο για την Κατοχή και την Αντίσταση το οποίο παρουσίασαν.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με μία σεμνή και κατανυκτική τελετή μνήμης τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στη θέση Λυγιά Αγίου Βασιλείου, όπου δολοφονήθηκαν 17 Βιαννίτες, μεταξύ των οποίων και τα τρία μικρά αδέλφια Βερβελάκη, ενώ διασώθηκαν τραυματισμένοι 3.



Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης, τη συζήτηση για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και τη διπλή συναυλία. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα ένα εκπληκτικό θεατρικό δρώμενο για την Κατοχή και την Αντίσταση από μαθητές και θα ακολουθήσει συναυλία. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:30, στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου, με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων στο Κεφαλοβρύσι. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα το πρωί με μνημόσυνα στα χωριά της επαρχίας Βιάννου και το βράδυ με τη μεγάλη συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Image

Αναλυτικά το τελικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων Μνήμης και Δικαιοσύνης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026



16:30 | Πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης



Η πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης θα ξεκινήσει από το Μνημείο Πεσόντων Κεφαλοβρυσίου και με σταθμό την πλατεία του Αμιρά (στις 17.00) θα συνεχίσει προς τον τόπο μαζικής δολοφονίας αμάχων (τοποθεσία Αμπέλια, οικισμός: Μελιανά Αμιρά) με τη συμμετοχή επιζώντων του Ολοκαυτώματος της Βιάννου, μελών οικογενειών θυμάτων, μαθητών από την Κρήτη και τη Λάρισα, συναγωνιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην πλατεία του Αμιρά όπου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και συναυλία.



18:30, Πλατεία Αμιρά | Συζήτηση για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.



Εισηγητές:

- Αρκάντιους Μούλαρτσικ, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Αν. Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για τις Γερμανικές Επανορθώσεις



Η διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών προς την Πολωνία.



- Δημήτρης Κούρτης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.



Νομικές οδοί και στρατηγικές κινήσεις για την νικηφόρα διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.



- Γιώργος Καλογεράκης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας.



Η προσέγγιση του Ολοκαυτώματος της Βιάννου μέσα από τα έργα μαθητών Δημοτικών Σχολείων του νομού Ηρακλείου.

Παρεμβαίνουν:

- Heike Hänsel, πρώην βουλευτής στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εισηγήτρια του Die Linke για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

- Δήμαρχοι Μαρτυρικών Δήμων της Κρήτης.



Συμμετέχουν οι Δήμαρχοι:



o Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης



o Γόρτυνας, Μιχαήλ Κοκολάκης



o Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης



o Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης.



20:30, Πλατεία Αμιρά | Συναυλία με τη διασχολική χορωδία των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας



Διδασκαλία / Διεύθυνση διασχολικής χορωδίας: Εύα Μωυσιάδου, εκπαιδευτικός Μουσικής 5ου Γυμνασίου Λάρισας



Με τη συμμετοχή νέων Βιαννιτών καλλιτεχνών: Μιχαήλ Λιαπάκης του Εμμανουήλ (λύρα), Μιχαήλ Λιαπάκης του Εμμανουήλ (λαούτο) και Μιχαήλ Κουτεντάκης του Εμμανουήλ (ασκομαντούρα)



21:15, Πλατεία Αμιρά | Συναυλία με τη Δημοτική Χορωδία «Στάθης Μάστορας» υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ορέστη Κουσαθανά.





ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026, ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΩΟ ΑΜΙΡΑ



20:00 – 20:10 | Καλωσόρισμα και σύντομοι χαιρετισμοί



-Παύλος Μπαριτάκης, Δήμαρχος Βιάννου



- Αριστομένης Συγγελάκης του Αριστομένους, Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου



- Αρκάντιους Μούλαρτσικ, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Αν. Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας



- Heike Hänsel, πρώην βουλευτής στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εισηγήτρια του Die Linke για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.



20:10 – 20:55 | Θεατρικό Δρώμενο, «Βλέπε, Άκου, Μίλα».



Θεατρικό δρώμενο με θέμα την Εθνική Αντίσταση, τα Μαρτυρικά Χωριά της Θεσσαλίας και της Κρήτης και τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου Λάρισας, καθώς και του Γυμνασίου Βιάννου.



Διδασκαλία: Αγλαΐα Νάκα, Θεατροπαιδαγωγός



Παιδαγωγική καθοδήγηση: Βικτωρία Κανάκη, Υποδιευθύντρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας



Προλογίζουν το θεατρικό δρώμενο η Ζωή Δεληζώνα, Διευθύντρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας, και η Αρχοντία Γιαννακάκη, Εκπαιδευτικός 5ου Λυκείου Λάρισας, συντονίστριες του διασχολικού προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου Λάρισας.

21:00 – 22:00 |Συναυλία



Συναυλία με το μουσΙκό σύνολο Vamos (Vamos Orchestra) & τη soprano Ευσταθία Παπαδοπούλου σε έργα Μίκη Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων δημιουργών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026



ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ



08:30 | Επίσημη Έπαρση της Σημαίας



Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο Πανδημοτικό Μνημείο των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή Σελί Αμιρών.

10:10 | Προσέλευση Επισήμων και Αρχών



10:30 | Άφιξη της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.



Επίσημη Δοξολογία



Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ.κ. Δαμασκηνού μετά του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.



10:45 | Επιμνημόσυνη Δέηση



Επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κ.κ. Δαμασκηνού μετά του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.

 Ομιλία



Ομιλία για το ιστορικό του Ολοκαυτώματος της Βιάννου από τον Δρα Αριστομένη Ι. Συγγελάκη, Πανεπιστημιακό, Συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και Πρόεδρο του Ευρωπαικού Συ,βουλίου των Επικεφαλής Λειτουργών Οδοντιατρικής.



 Χαιρετισμός

Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.



 Προσκλητήριο Νεκρών



Ανάγνωση ονομάτων πεσόντων



 Βουβός Πεντοζάλης του Πένθους

Βουβός Πεντοζάλης του Πένθους από τη Σχολή Χορού Χριστόφορου Μπριντάκη.





 Ύμνος της Βιάννου

Απόδοση του Ύμνου της Βιάννου από τη Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.



 Κατάθεση Στεφάνου

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.



 Ενός λεπτού σιγή



Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.



 Εθνικός Ύμνος



Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.



 Λήξη Τελετής



Λήξη της τελετής – Αποχώρηση των επισήμων.



 Ξενάγηση



Ξενάγηση της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου.



 Επίσημο Γεύμα



Επίσημο γεύμα προς τιμήν της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, στην ταβέρνα «Διαβάτης».





17:30 | Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Κεφαλοβρυσίου

- Επιμνημόσυνη Δέηση



- Αποκαλυπτήρια Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Κεφαλοβρυσίου.



Αποκαλυπτήρια του Μνημείου στη μνήμη των ηρωικών αδελφών Βερβελάκη: της Ευαγγελίας,



8 ετών, της Μαρίας, 12 ετών, και του Στέλιου, 15 ετών, που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου



από το γερμανικό στρατό κατοχής αλλά δεν μαρτύρησαν πού κρύβεται ο πατέρας τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

07:00 | Αμιράς (Μουρί)

Θεία Λειτουργία & Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στη θέση Μουρί Αμιρά.



11:00 | Πεύκος



Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στον Πεύκο.



11:15 | Άγιος Βασίλειος



Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Αγίου Βασιλείου.



11:30 | Κρεβατάς



Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Κρεβατά.



12:00 | Βαχός



Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Βαχού



12:45| Αμιράς –( Μελιανά)



Τελετή Μνήμης στον Χώρο των Ομαδικών Τάφων στα Μελιανά



13:00 | Αμιράς – (Χαράκια)



Τελετή Μνήμης στον Χώρο των Ομαδικών Εκτελέσεων στη θέση Χαράκια.





ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»



21:00 | Συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης



Συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Συμμετέχουν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βιολέτα Ίκαρη, Μάνος Παπαδάκης. Μαζί τους ο Θανάσης Μαυρόκωστας και το συγκρότημά του. Συμμετέχει επίσης η διασχολική χορωδία των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας υπό τη διδασκαλία της εκπαιδευτικού Εύας Μωυσιάδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Εκδήλωση στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης».

Η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου ευχαριστεί θερμότατα:



 την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου για την οικονομική της στήριξη



 τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Αμιρών, Αγίου Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου και Άρβης και τον Σύλλογο Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης», που είναι συνδιοργανωτές των φετινών εκδηλώσεων



 την Έφη Βέργου, ο πίνακας της οποίας το έργο «Φύλακες Άγγελοι - 14 Σεπτέμβρη 1943», το οποίο παρουσιάστηκε πέρυσι στο πλαίσιο της Εικαστικής Έκθεσης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, κοσμεί την αφίσα των φετινών εκδηλώσεων.

Και, φυσικά, ευχαριστούμε



 την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Βιάννου που στηρίζουν οικονομικά, ηθικά και με κάθε τρόπο και οργανώνουν από κοινού με την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου τις ετήσιες εκδηλώσεις Μνήμης και Δικαιοσύνης.



Ευχαριστούμε, τέλος, όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων, τους ομιλητές, καλλιτέχνες και όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και τους εθελοντές που εργάζονται για την άριστη προετοιμασία των φετινών μας εκδηλώσεων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας, που κοσμούν και φέτος τις εκδηλώσεις Μνήμης του Ολοκαυτώματος της Βιάννου.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Βιάννου και Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.



ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αμιρά, Αγίου Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου και Άρβης, Σύλλογος Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης».



ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό...

Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Στα όριά τους οι αγρότες – Κρίσιμη συνέλευση στην Ιεράπετρα