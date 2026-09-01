Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ, έχεις κάποια πλάνα στο μυαλό σου που θέλεις να προχωρήσεις. Χρειάζεται όμως να είσαι λίγο πιο προσεκτικός σε λεπτά σημεία, γιατί κάπου βιάζεσαι με ορισμένα θέματα και ίσως έχεις κουραστεί από αναβολές που παίζουν και δεν σε αφήνουν να δεις το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό το δημιουργικό σε βοηθά να ξεφύγεις και να χαλαρώσεις από την πίεση. Θέλει όμως να είσαι και πιο ευέλικτος στο πώς επεξεργάζεσαι και το feedback που θα δεχτείς και να μην αντιδράσεις άμεσα και απότομα. Η στήριξη που έχεις από τους απέναντι και το πώς σου εξηγούν ορισμένα πράγματα σε βοηθά να τα δεις πιο ήρεμα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, έχεις μια περίεργη διάθεση από το πρωί και ίσως η κούραση με κάποιες καταστάσεις να βγει πιο εύκολα στην επιφάνεια. Είναι μια μέρα που θέλει λίγο περισσότερη περισυλλογή, μια απόσταση και να δώσεις περισσότερη έμφαση σε συναισθήματα και καταστάσεις που σε επηρεάζουν αρκετά. Η πίεση είναι αρκετή και ίσως κάποιες καταστάσεις στο σπίτι να είναι πιο απαιτητικές από ό,τι περίμενες. Καλό είναι να ασχοληθείς με όσα μπορείς μέσα στη μέρα και να μην πιεστείς παραπάνω. Στα της δουλειάς υπάρχουν κάποιες ωραίες εξελίξεις και ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να ρυθμίσεις καταστάσεις καλύτερα.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα στο πώς συνεννοείσαι με φίλους και άτομα που συνυπάρχεις μέσα σε ομάδες. Πολλά που ακούς σου φαίνονται περίεργα ή μπορεί να σε μπερδέψουν σχετικά με την εικόνα που είχες μέχρι πρότινος πάνω σε κάποια ζητήματα. Κάποιες συζητήσεις μπορεί να είναι αρκετά αποκαλυπτικές, με τρόπο απότομο και απόλυτο σε κάποια κομμάτια κι εσύ από την πλευρά σου το παίρνεις κάπως πιο βαριά. Βέβαια κι εσύ είσαι πιο έντονος. Το καλό είναι πως υπάρχει φλερτ, αλλά και μια δημιουργική σκέψη που ακούγεται από αρκετούς.

Καρκίνος



Καρκίνε, σήμερα υπάρχουν κάποια σκηνικά στη δουλειά που σε επηρεάζουν ψυχολογικά και προσπαθείς να τα διαχειριστείς διαφορετικά. Να δεις πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις χωρίς να πιεστείς περισσότερο ψυχολογικά. Ωστόσο, κάποια πράγματα δε μπορείς να τα αποφύγεις και θα χρειαστεί να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν, ώστε να δεις και τι πράγματι πρέπει να δουλέψεις. Απόφυγε τα αχρείαστα λόγια, γιατί επηρεάζεται η εικόνα σου. Επίσης, δώσε βάση σε οικονομικά θέματα και κόψε από αυτά που όντως πρέπει. Έχεις όμως στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους κι αυτό βοηθά να το δεις πιο ψύχραιμα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, είναι μια μέρα που έχεις πολλά να σκεφτείς και να διαχειριστείς. Από το πρωί, έχεις την ανάγκη να ξεφύγεις και να ασχοληθείς με πράγματα που θα διευρύνουν τους ορίζοντές σου και θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις αυτή τη ρουτίνα που υπάρχει. Είναι σημαντικό ωστόσο να γίνουν κάποιες συζητήσεις που θα σταθεροποιήσουν καταστάσεις, αλλά και να δεις πιο πρακτικά το κομμάτι των ιδεών που έχεις. Ωστόσο, δε λείπουν και οι όμορφες στιγμές μέσα στη μέρα, με το φλερτ και τις όμορφες επαφές που σου φτιάχνουν το κέφι.

Παρθένος



Παρθένε, σήμερα σκέφτεσαι πράγματα και μπορεί να νιώσεις πως υπάρχουν θολά σημεία, τα οποία σε μπερδεύουν. Ίσως εστιάζεις σε λάθος σημεία, γιατί μπορεί να κολλάνε περισσότερο με τα σενάρια που κάνεις στο κεφάλι σου. Από την άλλη, κινείσαι και κάπως ανυποχώρητα σε απαιτήσεις σχετικά με συμπεριφορές που απαιτείς από τους άλλους. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις την απόσταση που έχεις και σήμερα και να δεις τα πράγματα ως έχουν, όσο κι αν σε ζορίζει αυτό. Το καλό είναι πως παίζουν καλά νέα και ευκαιρίες στα οικονομικά.

Ζυγός



Ζυγέ, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τους συνεργάτες σήμερα. Από το πρωί, υπάρχει μια θολούρα και μια περίεργη ατμόσφαιρα που επηρεάζει την κρίση σου, αλλά και το πώς θα προχωρήσεις τα πλάνα σου. Κάποιοι είναι πιο γενικοί στα όσα σου λένε, κάποιοι είναι πιο απαιτητικοί κι εσύ νιώθεις πως βρίσκεσαι στη μέση και δεν ξέρεις κατά πού να κάνεις. Αυτό που θα βοηθήσει είναι να δεις τα πράγματα με βάση τα δικά σου θέλω και να ορίσεις κάποιες προτεραιότητες, για να αξιοποιήσεις καλύτερα και το χρόνο σου. Κινήσου ευέλικτα και διπλωματικά – όπως ξέρεις – και μην πελαγώνεις.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, υπάρχουν απαιτήσεις και διαδικασίες που θέλουν περισσότερη συγκέντρωση και προσοχή. Από το πρωί, τα πράγματα είναι κάπως θολά και θα νιώσεις πως πρέπει να εξηγήσεις τα πράγματα περισσότερο ώστε να αποφευχθούν λάθη, αλλά και παρεξηγήσεις με συνεργάτες. Θέλει όμως να δεις και λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα και να μην εκφράσεις αυξημένες απαιτήσεις κι εσύ στους άλλους. Παρασκηνιακές επαφές και συζητήσεις φαίνεται να προχωρούν ωστόσο κάποια πλάνα που έχεις και αυτό θα φτιάξει κάπως την κατάσταση και θα βελτιώσει τη ροή των γεγονότων μέσα στη μέρα.

Τοξότης



Τοξότη, σήμερα γίνεσαι λίγο αμετακίνητος σε συζητήσεις που συμμετέχεις. Από το πρωί, είσαι σε μια φάση που δεν θέλεις να εμπλακείς σε οτιδήποτε φορτικό για τη διάθεσή σου και μπορεί εύκολα να υποστηρίξεις απόψεις, τις οποίες δεν έχεις καταλάβει πλήρως. Δεν είσαι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος. Ωστόσο, επιμένεις να δείξεις πως μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα όπως ξέρεις και αυτό ίσως σε κάνει απόλυτο. Το σημαντικό είναι πως όσο κρατάς μια απόσταση και μελετάς τις καταστάσεις καλύτερα, μπορείς να βελτιώσεις κινήσεις. Επίσης, υπάρχουν και ενδιαφέρουσες επαφές που θα σου φτιάξουν το κέφι προς το βραδάκι.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ, σήμερα πιέζεσαι αρκετά. Υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα και το κλίμα στο σπίτι δε σε αφήνει να διαχειριστείς καταστάσεις με καθαρή κρίση. Η συναισθηματική φόρτιση και η κούραση σε κάνει κάπως απόμακρο και απόλυτο τόσο στον τρόπο που κινείσαι όσο και σε κάποιες αποφάσεις που σκέφτεσαι να πάρεις. Από την άλλη, θέλει λίγη παραπάνω προσοχή σε οικονομικά θέματα που τρέχουν, είτε αυτά είναι υποχρεώσεις είτε είναι μέσα από συμφωνίες. Το καλό είναι πως έχεις την ευκαιρία να διαπραγματευτείς και να κινηθείς πιο έξυπνα.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, θέλει να δώσεις λίγη περισσότερη προσοχή σε συζητήσεις και συνεννοήσεις με τους απέναντι. Υπάρχει μια θολούρα και μια περίεργη ατμόσφαιρα που δε σε αφήνει να πεις όσα θες να γίνουν, αλλά και να καταλάβεις τι μπορεί να θέλουν και οι άλλοι να κάνεις. Οι απαιτήσεις είναι αρκετές και ο τόνος δε βοηθά στο να προχωρήσει ομαλά η κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν τη διάθεση να το κάνουν πιο απλό. Και το ρομάντζο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα σου φτιάχνει το κέφι, είτε είσαι μόνος είτε σε σχέση.

Ιχθύς



Ιχθύ, σήμερα θέλει να τσεκάρεις ξανά το πρόγραμμά σου, γιατί παίζει να έχεις βάλει δουλειά πάνω στη δουλειά. επίσης, θέλει να είσαι πιο προσεκτικός σε διάφορα διαδικαστικά με τα οποία θα καταπιαστείς μέσα στη μέρα, γιατί δεν είσαι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος και η κούραση σε επηρεάζει αρκετά. Γίνεσαι κάπως αυστηρός με ορισμένα άτομα και μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που κάνουν τη φάση κάπως άβολη. Το καλό είναι πως κάποιες πληροφορίες που έχεις στη διάθεσή σου σε βοηθούν να καταλάβεις καλύτερα τα πράγματα, αλλά και να εστιάσεις στα ουσιαστικά προς το βραδάκι.