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Σάρα Χαλίφα: Κατέρρευσε η Αιγύπτια παρουσιάστρια στο δικαστήριο μετά τη καταδίκη σε θανατική ποινή

παρουσιάστρια
clock 22:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης που την καταδικάζει σε θάνατο.

Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα και εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένη, ενώ εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση ναρκωτικών για την οποία κρίθηκε ένοχη.

Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ζήτησε από τις Αρχές «έλεος και ανθρωπιά».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, η παρουσιάστρια αντέδρασε έντονα όταν άκουσε την απόφαση, φωνάζοντας: «Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο στη ζωή μου»

Παράλληλα, επικαλούμενη την πίστη της, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου:

«Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον πιο ισχυρό όρκο, ότι έχω αδικηθεί»

Η ίδια έκανε επίσης αναφορά στην κατάσταση της υγείας της, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και πάσχει από όγκο.

Η δικαστική απόφαση αφορά συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. Η Σάρα Χαλίφα, από την πλευρά της, έχει ασκήσει έφεση, συνεχίζοντας να υποστηρίζει ότι είναι αθώα.

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