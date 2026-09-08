Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Ανατροπή για τη νέα αναδιάρθρωση του συστήματος

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Τέλος στα σενάρια για την αλλαγή στην αρχιτεκτονική της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έβαλε τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διά στόματος του υφυπουργού, αρμοδίου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνου Πετραλιά.

Όπως ξεκαθάρισε χθες, ο κ. Πετραλιάς κατά τη συνέντευξη Τύπου και την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ «για την ΕΑΣ δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάποια παρέμβαση.. να το ξεκαθαρίσω αυτό».

Και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν θα γίνει, παραθέτοντας τα νέα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί για τους συνταξιούχους.

«Kάνουμε ήδη πάρα πολλά…1,7 δισ. ευρώ μέτρα αυτή τη στιγμή για τους συνταξιούχους:

προσωπική διαφορά,

δίνουμε 400 ευρώ χωρίς φορολογητέο που ευνοεί τους πιο πάνω,

συντάξεις χηρείας, πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια του δημοσιονομικού χώρου, εγώ είμαι σαφής για αυτό».

Και έχουμε πει για την ΕΑΣ από πέρυσι, ότι κάθε χρόνο αυξάνονται τα όρια, τα κατώφλια.

Τώρα ό,τι αυξήσεις υπάρχουν χωρίς προσωπική διαφορά, δεν θα κρατηθεί από τους συνταξιούχους κάτι επιπλέον από την ΕΑΣ. Και αυτό γιατί αυξάνονται τα κατώφλια κάθε χρόνο… περάσαμε νόμο .Άρα αυτό θέμα για εμάς έχει κλείσει » υπογράμμισε.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο για την ΕΑΣ και μάλιστα κάποια από αυτά έκαναν λόγο είτε για μείωση των κλιμάκων της (από 8 σε 4) είτε ο υπολογισμός των κρατήσεων της να γίνεται όπως η φορολογία.

ΕΑΣ: Τι ισχύει σήμερα για τις κρατήσεις

Υπενθυμίζεται πως, σήμερα τα ποσοστά των κρατήσεων της ΕΑΣ διαμορφώνονται ανάλογα με την κλίμακα στην οποία ανήκει ο συνταξιούχος. Αναλυτικά:

3% είναι το ποσοστό κράτησης για συντάξεις από 1.468 ευρώ έως 1.783 ευρώ.

6% είναι η κράτηση για συντάξεις από 1.784 ευρώ έως 2.097 ευρώ

7% είναι το ποσοστό των κρατήσεων για συντάξεις από 2.098 ευρώ έως 2.412 ευρώ

9% είναι η κράτηση για συντάξεις από 2.413 ευρώ έως 2.726 ευρώ

10% είναι το ποσοστό των κρατήσεων για συντάξεις από 2.727 ευρώ ως 3.041 ευρώ

12% είναι η κράτηση για συντάξεις από 3.042 ευρώ ως 3.356 ευρώ

13% είναι το ποσοστό της κράτησης για συντάξεις από 3.357 ευρώ έως 3.670 ευρώ

14% είναι η κράτηση για συντάξεις από 3.671 ευρώ και άνω

Η πιλοτική δίκη

Την ίδια στιγμή εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η πιλοτική δίκη ενός αιτούντος ιδιώτη για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Αυτή έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2026 και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων είναι πώς θα επηρεάσει η δίκη αυτή και άλλες υποθέσεις.

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