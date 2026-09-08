Συγκλονισμένο το Μαλεβίζι από την απώλεια της Πόπης Δασκαλάκη – Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκινητική δήλωση Μενέλαου Μποκέα

Ο Δήμος Μαλεβιζίου αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση την Πόπη Δασκαλάκη, μια εργαζόμενη που επί χρόνια συνέδεσε το όνομά της με την Τεχνική Υπηρεσία και την υλοποίηση σημαντικών έργων στον τόπο.

Με δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας εξέφρασε το πένθος της δημοτικής οικογένειας, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα τιμής στη μνήμη της.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Πόπης Δασκαλάκη:

«Σήμερα η οικογένεια του Δήμου Μαλεβιζίου είναι φτωχότερη. Μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους.

Σήμερα αποχαιρετούμε την Πόπη μας. Τον άνθρωπο που μοιράστηκε μαζί μας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του και που έδωσε μέχρι τέλους, με δύναμη και αξιοπρέπεια, τη δυσκολότερη μάχη.

Για χρόνια υπήρξε μια από τις κινητήριες δυνάμεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Από τους ανθρώπους που ήταν πάντα εκεί. Πίσω από έργα και παρεμβάσεις που σήμερα θεωρούμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, υπάρχει η δική της δουλειά, η δική της αγωνία, το δικό της αποτύπωμα.

Πόπη, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας.

Αφήνεις πίσω σου μια ολόκληρη διαδρομή προσφοράς, δουλειάς και αφοσίωσης. Μια διαδρομή που δεν σβήνει με την απουσία σου. Μένει στον τόπο μας, σε όσα δημιούργησες και στις καρδιές των ανθρώπων που πορεύτηκαν μαζί σου.

Καλό σου ταξίδι στο φως των ουρανών...»

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου για το θάνατο της Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Καλλιόπης(Πόπης) Δασκαλάκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, έπειτα από τον αδόκητο χαμό της Καλλιόπης (Πόπης) Δασκαλάκη, εν ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου Μαλεβιζίου και επί σειρά ετών Προϊσταμένης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.



Η τραγική είδηση της απώλειας της Καλλιόπης (Πόπης) Δασκαλάκη, εν ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου Μαλεβιζίου και επί σειρά ετών Προϊσταμένης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, γέμισε θλίψη τον Δήμο μας.



Η Πόπη Δασκαλάκη συνέδεσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της με την υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Τεχνική Υπηρεσία, καταθέτοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργατικότητά της στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του Δήμου και στην προώθηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων για τον τόπο.



Η μακρόχρονη παρουσία της στην Τεχνική Υπηρεσία, το έργο που άφησε μέσα από τη σκληρή δουλειά της και η πολύτιμη συμβολή της σε μια σειρά από μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις του Δήμου αποτελούν μέρος της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω της.



Η δημοτική οικογένεια αποχαιρετά μια άξια συνάδελφο με την οποία μοιράστηκε για χρόνια την καθημερινότητα της δουλειάς, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις, αλλά και τις χαρές της κοινής προσπάθειας.



Η Πόπη έφυγε έχοντας δώσει με γενναιότητα και αξιοπρέπεια τη δυσκολότερη μάχη της ζωής της.



Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, τιμώντας τη μνήμη της και αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στον Δήμο Μαλεβιζίου, συνήλθε εκτάκτως, μετά από κοινή πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, και



ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:



1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της εκλιπούσας.



2. Να εκδοθεί το παρόν συλλογικό ψήφισμα ως έκφραση πένθους και τιμής στη μνήμη της Καλλιόπης (Πόπης) Δασκαλάκη.



3. Να εκφραστούν η βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Δήμου προς την οικογένεια και τους οικείους της.



4. Να παραστούν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριος Καλλέργης, αντιπροσωπεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία.



5. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας εκ μέρους του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση.



6. Να αναλάβει ο Δήμος Μαλεβιζίου τη δαπάνη των εξόδων κηδείας της εκλιπούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.



7. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα στη νεκρώσιμη ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια της εκλιπούσας.



8. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ