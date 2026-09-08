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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Με Κοντεκά η αποστολή για Νέστο

kontekas
clock 21:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν έχουν αγωνιστεί πολύ θα έχει ο Χρήστος Κόντης στο παιχνίδι Κυπέλλου του ΟΦΗ με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Στην 23μελή αποστολή βρίσκεται και ο Λευτέρης Κοντεκάς, ενώ στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας συμπεριλήφθηκαν ακόμη αρκετοί νεαροί παίκτες.

Εκτός έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι ακολούθησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πρόγραμμα αποθεραπείας. Δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης, που συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Βαρδινογιάννειο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής της μπάλας.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

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