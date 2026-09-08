Ανδρουλάκης: Σχεδιάζουμε μία Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς

«Εμείς εκπροσωπούμε μία άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.



«Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή.

Έχουμε μία κεντρική διαφορά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε με το βλέμμα στην κάλπη», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Για μας η ΔΕΘ είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε ξανά το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος, να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Προβλήματα που αφορούν την κάθε οικογένεια, τον κάθε επιχειρηματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση τον εργαζόμενο για το πώς οραματιζόμαστε και πώς σχεδιάζουμε μία Ελλάδα ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, με κοινωνική δικαιοσύνη με θεσμούς που λειτουργούν, ποιοτικούς θεσμούς που εμβαθύνουν τη δημοκρατία, φτάνοντας στα πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα».

Ως προβλήματα ανέφερε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τη μεγάλη ενίσχυση των τραπεζών, τα πολύ ψηλά κέρδη τους, τα μερίσματα, χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

«Το κόστος των υπηρεσιών είναι πολύ υψηλό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού», τόνισε.

Σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων παρατήρησε ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, αντί να πηγαίνει μπροστά πηγαίνει πίσω και υπάρχουν ζητήματα λογοδοσίας και διαφθοράς.

Σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση είπε ότι έχουν προκύψει «πολύ μεγάλες αδικίες, που πρέπει να επανορθώσει το ΠΑΣΟΚ».

Για την πράσινη μετάβαση επεσήμανε ότι δεν είναι δίκαιη, πράσινη και ανθεκτική. Η ενεργειακή μετάβαση έχει γίνει ένα eldorado ισχυρών της χώρας, με κορυφαίο παράδειγμα την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτό το σημείο παρατήρησε ότι ακόμα και η Γερμανία αξιοποίησε τα απώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λιγνιτικές μονάδες υψηλής απόδοσης, ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ ακολούθησε έναν διαφορετικό δρόμο, απαξιώνοντας τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων του ελληνικού λαού πριν από μερικά χρόνια.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ολοκληρώνεται και στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας μέσω του real estate. Για μας αυτό το μοντέλο είναι μη βιώσιμο. Πρέπει να επενδύσουμε παραγωγικά, με προστιθέμενη αξία την καινοτομία, με πρωταγωνιστή την περιφερειακή ανάπτυξη», υπογράμμισε.

Ακόμη, μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και εργαζόμενοι με δικαιώματα, που είναι η αφετηρία της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι πρώτο το ΠΑΣΟΚ έθεσε το στεγατικό στον δημόσιο διάλογο και τότε αντιμετωπίστηκε με μεγάλη περιφρόνηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Τώρα, ακούμε για προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Μα έχουμε 2026 και κλείνει η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης και ζούμε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα για το οποίο θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα», ανέφερε.

Για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30%, επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει πράγματα από χρόνια.

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ερασιτεχνική και εξουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων θεμάτων της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ.

Το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, θα ξεναγηθεί σε περίπτερα της 90ής ΔΕΘ και στις 19:00 θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στον ίδιο χώρο.

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