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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φιλοξενία και υποδοχή ομογενών νέων από τη Γεωργία στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης

ομογενεις ρεθυμνο
clock 19:11 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Κέντρο «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου φιλοξενήθηκε δεκαμελής ομάδα του Συλλόγου Νέων της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Γεωργίας, υπό την ηγεσία της Προέδρου του Συλλόγου κ. Ευγενίας Κοτανίδου, στο πλαίσιο προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 5ης Σεπτεμβρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δέχθηκε σε ακρόαση τους νέους στο Επισκοπείο Ρεθύμνης. Κατά τη συνάντηση είχαν τη χαρά της επικοινωνίας και της συνομιλίας, καθώς και της ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους επισκέπτες για την πλούσια εκκλησιαστική ιστορία του τόπου μας και τους ευχήθηκε η χάρη των εν Κρήτη Αγίων να τους περισκέπει και να τους διαφυλάσσει στον καλό τους αγώνα στη Γεωργία, η οποία αξιώθηκε να έχει ως Ποιμενάρχη έναν πανθομολογουμένως Άγιο Προκαθήμενο, τον μακαριστό Πατριάρχη Ηλία.

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Ο Σεβασμιώτατος διαβεβαίωσε την Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ευγενία Κοτανίδου ότι η Τοπική μας Εκκλησία θα είναι πάντοτε αρωγός σε κάθε δράση που προάγει τον πολιτισμό, την πρόοδο και τη συναδέλφωση των λαών, και μάλιστα των Ορθοδόξων.

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Η φιλοξενία της δεκαμελούς ομάδας των νέων της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Γεωργίας στο Κέντρο «Θεομήτωρ» αποτελεί μία ακόμη έκφραση της έμπρακτης στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σχέση των Ελλήνων της Γεωργίας με τη μητέρα πατρίδα, καλλιεργούν τη γνώση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ενδυναμώνουν τους δεσμούς μεταξύ των Ορθοδόξων λαών.

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