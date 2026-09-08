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GOSSIP - LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία»

Κοσιώνη
clock 18:00 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 H Σία Κοσιώνη ήταν καλεσμένη των παρουσιαστών, Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλου και η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο νέο της επαγγελματικό ξεκίνημα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη ένταξή της στην «οικογένεια» του ΑΝΤ1.

«Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με αλλαγές και ανατροπές, θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό», είπε η Σία Κοσιώνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη θα βρίσκεται καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου θα σχολιάζει τα κύρια θέματα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

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Σία Κοσιώνη Αντ1
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