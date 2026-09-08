Πάμελα Άντερσον: Συγκλονίζει για τη στιγμή της διάγνωσής της με ηπατίτιδα C

Σε μια βαθιά προσωπική και συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε η Pamela Anderson κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο 83ο Διενθές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, αφήνοντας πίσω για λίγο τη λάμψη του κόκκινου χαλιού για να μιλήσει για τη δική της «μάχη» για επιβίωση.

Η 59χρονη σταρ, που τιμήθηκε με το Βραβείο Θάρρους (Award of Courage) από τον οργανισμό amfAR στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, καθήλωσε το κοινό περιγράφοντας πώς η διάγνωση με ηπατίτιδα C το 2002 άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η ηθοποιός που προσβλήθηκε από τον ιό μέσω μιας βελόνας τατουάζ που είχε μοιραστεί με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, χαρακτήρισε τη στιγμή της διάγνωσής της ως «θανατική καταδίκη», αφού ο γιατρός της, τής είχε δώσει περίπου 10 χρόνια ζωής επιπλέον.

Όπως εξομολογήθηκε, αυτό που την τρόμαξε περισσότερο δεν ήταν ο ίδιος ο θάνατος, αλλά το μέλλον των παιδιών της, του Μπράντον Τόμας και του Ντίλαν Τζάγκερ, που τότε ήταν σε μικρή ηλικία. «Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω», εξήμολογήθηκε, προσθέτοντας πως το στίγμα και η ντροπή που ένιωθε την έκαναν να αισθάνεται για χρόνια ως «κατεστραμμένο προϊόν».

Μάλιστα, η θεραπεία που τελικά τη βοήθησε να απαλλαγεί από τον ιό το 2015 δεν ήταν μόνο ψυχοφθόρα αλλά και οικονομικά εξαντλητική. «Μου πήρε ό,τι είχα στην τράπεζα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τις θυσίες που χρειάστηκαν για να κερδίσει πίσω την υγεία της.

@vanityfairitalia #VFentertainment ♬ original sound - Vanity Fair Italia #PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83

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