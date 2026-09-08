Χρυσικού: «Απολύτως ψευδείς» οι φήμες ότι νοσεί ξανά

Η Δώρα Χρυσικού μέσα από ανάρτησή της διέψευσε πως αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα υγείας, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση εικόνων AI και παραπλανητικών δημοσιεύσεων με το όνομα και τη φωτογραφία της.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η ηθοποιός εμφάνιζεται χωρίς μαλλιά ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας.

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό», έγραψε η ηθοποιός.

«Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου».

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