Νέα άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω ανησυχίας για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

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Σε ανοδική τροχιά συνεχίζουν για τρίτη διαδοχική ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, σκαρφαλώνοντας κοντά στα υψηλά έξι εβδομάδων, καθώς εντείνονται οι φόβοι για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί δείκτη αναφοράς, παράδοσης τον Νοέμβριο, ενισχύονται κατά 1,03 δολάριο ή 1,06% στα 98,03 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού, West Texas Intermediate σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, προσθέτοντας 1,96 δολάρια ή 2,14% στα 93,45 δολάρια το βαρέλι.

Τη νέα άνοδο των τιμών πυροδότησε η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανικός στρατός έπληξε το Σάββατο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, ως απάντηση στην εκτόξευση από το Ιράν βαλλιστικών πυραύλων εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων ως «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου».

«Αυτό φαίνεται να αποτελεί σημαντική κλιμάκωση και οι εντάσεις έχουν ανέβει για ακόμη μία φορά», σημειώνει ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Trade Nation, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ είχε δηλώσει πως ενδέχεται να αποδειχθεί αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα το εμποδίσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις του Σαββατοκύριακου συνέβαλαν επίσης στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες έφθασαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Την ένταση του Σαββατοκύριακου διατηρεί και εντείνει η ρητορική και των δύο πλευρών.

«Χτυπήστε τις εγκαταστάσεις μας και θα δεχθείτε χτύπημα», έγραψε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά πετρελαιοφόρα, εάν το Ιράν ανοίξει πυρ εναντίον αμερικανικών πλοίων.

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Η Goldman Sachs ανεβάζει τις προβλέψεις για Brent και WTI

Η νέα κλιμάκωση της έντασης αυξάνει και τις εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Η Goldman Sachs αύξησε τη Δευτέρα κατά 5 δολάρια τις προβλέψεις της για τις τιμές του Brent και του WTI, στα 85 και 80 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα για τον Δεκέμβριο του 2026 και στα 80 και 75 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα για το 2027.

Η τράπεζα αναμένει ότι οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν έως το 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Οι αγορές ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο στις τιμές το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Goldman Sachs, προσθέτοντας ότι οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα για το δεύτερο τρίμηνο του 2027 αποτιμούν πλέον διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές που θα διαρκέσουν έως και εκείνη την περίοδο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του τη Δευτέρα, δήλωσε ότι «οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν κατακόρυφα [...] όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

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