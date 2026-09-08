Αντώνης Τσαπατάκης: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο του

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Ο Αντώνης Τσαπατάκης παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αγαπημένη του, Διαμαντία Λόμι, στα Χανιά.

Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, ενώ το 2025 υποδέχτηκε στον κόσμο την κόρη του.

O Aντώνης Τσαπατάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο και το συνόδευσε με λόγια αγάπης για τη γυναίκα της ζωής του.

«Α+Δ 5/9/26

Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα..

Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα.

Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου.

Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου», έγραψε ο Αντώνης Τσαπατάκης.

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