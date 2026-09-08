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Χανιά: Οδός Μανούσου Βολουδάκη, η οδός Πλάτωνος;

οδός
clock 10:32 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη μετονομασία της οδού Πλάτωνος στο κέντρο των Χανίων σε οδό Μανούσου Βολουδάκηθα κληθεί να αποφασίσει ανάμεσα σε 17 νέες ονοματοδοσίες το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στη συνεδρίασή του αύριο Τετάρτη 9/9.

Μετά από σχετική αίτηση της Σέβης Βολουδάκη η «Επιτροπή για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ψήφισε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία της Πλάτωνος (κάθετης στην οδό Δημοκρατίας) σε οδό Μανούσου Βολουδάκη στη μνήμη του αείμνηστου βουλευτή και πρώην υφυπουργού.

Η απόφαση λήφθηκε πάντως κατά πλειοψηφία καθώς δύο εκ των μελών της Επιτροπής την καταψήφισαν «λόγω της παγκόσμιας πολιτισμικής βαρύτητας του ονόματος του φιλόσοφου Πλάτωνος».

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Χανιά Μανούσος Βολουδάκης
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