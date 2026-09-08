Κρήτη: "Φωτιά" οι τιμές των καυσίμων - Φόβοι για νέα εκτίναξη, σε απόγνωση οι πολίτες

Η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και οι παραγωγοί της Κρήτης βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα τους μη ανταγωνιστικά.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεταφορείς προειδοποιούν για ένα κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς η αύξηση της τιμής του diesel μετακυλίεται άμεσα στην αγορά. Αν η διεθνής κρίση δεν εκτονωθεί και το βαρέλι σταθεροποιηθεί τριψήφιο, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται ο δυσκολότερος των τελευταίων ετών για την ελληνική περιφέρεια.

Η παγκόσμια αλλά και η εγχώρια οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ακραίας αβεβαιότητας και έντονων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς καταγράφουν νέο ράλι ανόδου. Η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στις ενεργειακές αγορές, με το βαρέλι του αργού πετρελαίου τύπου Brent να πλησιάζει απειλητικά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Οι επιπτώσεις αυτής της διεθνούς ανάφλεξης γίνονται άμεσα αισθητές στην ελληνική αγορά, με την Κρήτη να βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των αυξήσεων. Ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά) η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του diesel κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η κατάσταση στην επαρχία είναι ακόμα πιο δραματική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αποκλίσεις μεταξύ των πόλεων και των επαρχιακών δήμων διευρύνονται καθημερινά. Καταναλωτές και επαγγελματίες του νησιού εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς αν το πετρέλαιο διεθνώς ξεπεράσει το φράγμα των 100 δολαρίων, οι τιμές στις αντλίες αναμένεται να σημειώσουν νέο, πρωτοφανές ιστορικό υψηλό, επιτείνοντας το αδιέξοδο τους οικογενειακούς προυπολογισμούς. Οι μέσες τιμές έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Ηράκλειο αμόλυβδη 2,121 πετρέλαιο κίνησης 2,091

Λασίθι αμόλυβδη 2,117 πετρέλαιο κίνησης 2,092

Ρέθυμνο αμόλυβδη 2,131 πετρέλαιο κίνησης 2,086

Χανιά αμόλυβδη 2,102 πετρέλαιο κίνησης 2,073

Σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, στα ορεινά και στα πρατήρια της κρητικής υπαίθρου, η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης (diesel) αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τον εφοδιασμό των απομακρυσμένων πρατηρίων, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των διυλιστηριακών τιμών, επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι εξαρτώνται απόλυτα από τα οχήματά τους για τις καθημερινές και αγροτικές τους δραστηριότητες.

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