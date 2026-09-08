Βίντεο με «τρελή» πορεία ΙΧ -Έχασε τον έλεγχο και μπήκε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων

Τροχαίου ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Πούντα της Πάρου.

Βίντεο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει την ξέφρενη πορεία ενός αυτοκινήτου σε ένα πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην περιοχή Πούντα της Πάρου.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, κάμερα ασφαλείας των δωματίων κατέγραψε την ξέφρενη πορεία του Ι.Χ. που οδηγούσε μία γυναίκα. Όπως φαίνεται η γυναίκα εισέβαλε στο πάρκινγκ με μεγάλη ταχύτητα, διέλυσε μια πέργκολα ενώ στην συνέχεια έπεσε σε ένα σταθμευμένο Ι.Χ. καταλήγοντας σε έναν τοίχο.

Στην συνέχεια φαίνεται να κοιτάει αριστερά δεξιά εάν την έχει δει κανείς και αποχωρεί από το σημείο. Το υλικό βρίσκεται στα χέρια των αρχών, οι οποίοι φαίνεται οι αρχές θα ταυτοποιήσουν τις επόμενες ώρες την γυναίκα.

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