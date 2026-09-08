Eπιστροφή στα σχολεία: Πότε γίνεται ο αγιασμός -Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, με γονείς, παιδιά και συνοδούς να προετοιμάζονται για την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό.

Τα σχολεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός.

Η πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς είναι αφιερωμένη στην υποδοχή των μαθητών, τον αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ οι μαθητές θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Τι ώρα γίνεται ο αγιασμός

Δεν υπάρχει ενιαία ώρα για τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η ακριβής ώρα προσέλευσης καθορίζεται από κάθε σχολική μονάδα και γνωστοποιείται στους γονείς και τους μαθητές.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, ο αγιασμός πραγματοποιείται συνήθως τις πρωινές ώρες, περίπου μεταξύ 8:00 και 9:15 το πρωι. Στα γυμνάσια και τα λύκεια, οι αντίστοιχες διαδικασίες πραγματοποιούνται επίσης το πρωί και κατά κανόνα ολοκληρώνονται πριν από τις 11:00.

Μετά τον αγιασμό, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς

Για την παρουσία των γονέων στον αγιασμό δεν προβλέπεται ειδική άδεια αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της σχολικής άδειας που δίνεται για την παρακολούθηση της επίδοσης των παιδιών στο σχολείο, σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021.

Το δικαίωμα αφορά εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Η άδεια αφορά παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 18 ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολική μονάδα οποιασδήποτε βαθμίδας.

Έως τέσσερις ημέρες τον χρόνο

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συνεπάγεται περικοπή αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Μπορεί να χορηγηθεί είτε για ολόκληρη εργάσιμη ημέρα είτε για ορισμένες ώρες.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, προκειμένου να παρακολουθούν τη σχολική επίδοση και την πορεία των παιδιών τους, καθώς και τις σχετικές σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

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