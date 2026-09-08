Ηλεκτρικά πατίνια: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονη μετά από ατυχήματα

Ο νόμος που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών και τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπονται, δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα την κατάσταση στους δρόμους.

Αυτό φαίνεται από τα δύο τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς μιας 14χρονης, στην Τήνο και ενός 16χρονου στα Γλυκά Νερά που επέβαιναν σε ηλεκτρικά πατίνια και δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε νοσοκομεία της Αθήνας, τα οποία έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, φέρνοντας νέο «σαφάρι» ελέγχων από την Τροχαία για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Ήδη, στην Αχαϊα έχουν ξεκινήσει από χθες στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, μέχρι την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν συνολικά 714 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ και δικύκλων, ενώ ανάλογοι έλεγχοι ξεκινούν εντατικά και στην υπόλοιπη χώρα.

Στο μεταξύ, ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι (κάτι που απαγορεύεται ρητά) που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας 15 ετών, την περασμένη Κυριακή, όταν, για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, αφού δεν φόραγε κράνος. Ο πατέρας της 14χρονης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, αφού, όπως ανέφερε, η κόρη του δεν είχε δικό της πατίνι καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει, ούτε να ανεβαίνει σε αυτά. Το κορίτσι διασωληνώθηκε στην Τήνο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται ένα άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με ηλεκτρικό πατίνι. Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει σαφείς ακόμα, ο 16χρονος χτύπησε στις μπαριέρες και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε.

Η ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου που αυστηροποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες κινούνται οι χρήστες και κάτοχοι ΕΠΗΟ, μη επιτρέποντας στους ανηλίκους να τα χρησιμοποιούν και κάνοντας υποχρεωτική τη χρήση κράνους, την ασφάλιση κ.α. δεν φαίνεται εκ των πραγμάτων να έχει βελτιώσει την κατάσταση ασυδοσίας από ορισμένους χρήστες αυτών των οχημάτων μικροκινητικότητας. Με καταγγελίες για ακραία περιστατικά, όπως τον χρήστη ηλεκτρικού πατινιού που κυκλοφορούσε καθημερινά στην αριστερή λωρίδα της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας (μέχρι να τραυματιστεί ελαφρά σε τροχαίο) και δεκάδες παραβιάσεις του ΚΟΚ (ερυθρούς σηματοδότες, στοπ, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς φώτα και σε λεωφόρους όπου δεν επιτρέπεται) κυρίως από ανηλίκους, περιστασιακούς χρήστες, η Τροχαία έχει τεθεί ξανά σε συναγερμό. Άλλωστε, στόχος είναι να σταματήσουν τα οχήματα μικροκινητικότητας να γίνονται πηγή κινδύνου για ανηλίκους και άλλους χρήστες των οδών και να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό που έχουν σχεδιαστεί, δηλαδή να εξυπηρετήσουν τους πολίτες διευκολύνοντας τις μετακινήσεις με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ως τώρα, βάσει στοιχείων της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος, καταγράφηκαν 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

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