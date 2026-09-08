Ιταλία: Έπιασε κορυφή η Λάτσιο του Μανδά (βίντεο)

Μετά τις Ρόμα και Ίντερ, η Λάτσιο έγινε η τρίτη ομάδα με το απόλυτο νικών στο φινάλε της 3ης αγωνιστικής της Serie A.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο βρέθηκε για 75 λεπτά πίσω στο σκορ στην έδρα της Ουντινέζε, ωστόσο, σε λιγότερο από ένα τέταρτο έφερε τα πάνω κάτω με τους Φρατέζι, Γκούντμουντσον και με το τελικό 2-1 πανηγύρισε ένα μεγάλο «διπλό» και την παραμονή της στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Κάτω από τα δοκάρια των «λατσιάλι» βρέθηκε σε ένα ακόμη ματς ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος είδε για πρώτη φορά την εστία του να παραβιάζεται από την έναρξη της σεζόν.

Νωρίτερα, τη δεύτερη νίκη της στις πρώτες τρεις αγωνιστικές πέτυχε η Κάλιαρι με το εντός έδρας 1-0 επί της Λέτσε (με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει και εκτός στην πρεμιέρα επί της Πάρμα), στο προτελευταίο χρονικά ματς 3ης αγωνιστικής της Serie A.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 29' ο Μαλντίνι.



Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τζένοα-Κόμο 1-4



(19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2



(47΄ Πελεγκρίνο - 73΄ Μαντράγκορα, 82΄ Άνταμς)

Ίντερ-Νάπολι 3-2



(56΄, 90΄+1 Μαρτίνες, 82΄ Τιράμ - 50΄ Πολιτάνο, 53΄ Χόιλουντ)

Ρόμα-Αταλάντα 2-1



(90΄ Ερμόσο, 90΄+3 Σούλε - 47΄ Έντερσον)







Φροζινόνε-Βενέτσια 3-2



(21΄, 39΄ Ραϊμόντο, 83΄ Κβερνάτζε - 66΄ Γεμπόα, 74΄ Σαγκράδο)

Πάρμα-Μόντσα 1-1



(60΄ Λοντάνι - 38΄ Ρόμπινσον)

Μπολόνια-Σασουόλο 2-2



(50΄ Πίκολι, 90΄+1 Ντόβμπικ - 19΄ Ντόιγκ, 56΄ Άτζιτς)







Γιουβέντους-Μίλαν 1-1



(90΄+2 Γκάτι - 68΄ Σισέ)

Κάλιαρι-Λέτσε 1-0



(29' Μαλντίνι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-2



(49' Κάρλστρομ - 75' Φρατέζι, 88' Γκούντμουντσον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ρόμα 9



Ίντερ 9



Λάτσιο 9



Κόμο 7



Μίλαν 7



Γιουβέντους 7



Φροζινόνε 6



Αταλάντα 6



Κάλιαρι 6



Ουντινέζε 4



Σασουόλο 4



Νάπολι 3



Τορίνο 3



Λέτσε 3



Μπολόνια 1



Πάρμα 1



Μόντσα 1



Βενέτσια 0



Τζένοα 0



Φιορεντίνα 0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ