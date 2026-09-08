Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 150 αφίξεις σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

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Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα το πρωί, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 25 επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, επίσης νότια της Γαύδου, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με περίπου 51 αλλοδαπούς, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ και οι διασωθέντες μεταφέρονται επίσης στην Παλαιόχωρα.

Εξάλλου 34 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και είχαν αποβιβαστεί στην παραλία Μακριά Άμμος, στα νότια παράλια του ν. Ηρακλείου, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι σημερινές επιχειρήσεις ακολούθησαν ακόμη ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν περίπου 48 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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