Η Σούζαν Σάραντον καταγγέλλει πως εξακολουθεί να χάνει ρόλους λόγω της θέσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Η Σούζαν Σάραντον υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να χάνει δουλειές εξαιτίας της ανοιχτής θέσης της υπέρ της Παλαιστίνης, παρά τη γενικότερη μεταστροφή που, όπως είπε, παρατηρείται στην κοινή γνώμη απέναντι στην αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.







Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας της ταινία «The Echo Chamber», σε σκηνοθεσία του Αντρέα Παλαόρο. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, η Σάραντον ανέφερε ότι ορισμένοι κύκλοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας να την κρατούν ακόμα σε απόσταση λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.







«Νομίζω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει εντελώς όσον αφορά την ιστορική διάσταση της Παλαιστίνης και τους δεσμούς των σιωνιστών με την Αμερική και την πολιτική μας. Για πολύ κόσμο ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Κανείς δεν το είχε πραγματικά καταλάβει αυτό», είπε χαρακτηριστικά.







Σύμφωνα με τον Guadrian, δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023, η υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποχωρήσει, ενώ η συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η 79χρονη ηθοποιός τόνισε ότι η θέση της υπέρ της Παλαιστίνης έχει αντίκτυπο στα επαγγελματικά της.

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