Κρήτη: Θρίλερ στην Αγία Μαρίνα Χανίων - Κατέρρευσε 65χρονος στην παραλία

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (7/9) στα Χανιά, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην πολυσύχναστη παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε στο έδαφος.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έφτασαν πολύ γρήγορα στην παραλία και ξεκίνησαν αμέσως τη μάχη για να κρατήσουν τον άνδρα στη ζωή.

Προχώρησαν σε εξειδικευμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας το σχετικό πρωτόκολλο για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Διακομιδή στο Νοσοκομείο Χανίων

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο 65χρονος δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του στο σημείο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

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