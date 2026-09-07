Κώστας Γιαννουλάκης: «Ξεκάθαρος, σοβαρός και ουσιαστικός ο πρωθυπουργός» – Η παρουσία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου στη ΔΕΘ

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Στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το «παρών» στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τη ΔΕΕΠ Ηρακλείου εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της Κώστας Γιαννουλάκης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χατζηνικολάου, η γραμματέας Νεκταρία Μανίκα και το μέλος Γιάννης Καλαντζάκης.

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, ο Κώστας Γιαννουλάκης σχολίασε τις εξαγγελίες, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το περιεχόμενο των μέτρων και υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία.

Γιαννουλάκης: «Ξεκάθαρος, σοβαρός και ουσιαστικός»



Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «ξεκάθαρο, σοβαρό και ουσιαστικό», υποστηρίζοντας ότι απέφυγε, όπως ανέφερε, την «ανεύθυνη παροχολογία» ενόψει των επόμενων εκλογών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες βασίζονται στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που αφορούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

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Όπως σημείωσε, τα μέτρα απευθύνονται μεταξύ άλλων στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους συνταξιούχους, αλλά και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ο κ. Γιαννουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κοστολόγηση των μέτρων και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης συνοδεύονται από συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο η σύγκριση του κόστους των εξαγγελιών



Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου στάθηκε ιδιαίτερα στη σύγκριση του οικονομικού κόστους των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παρουσίασε μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με χρονικό ορίζοντα έως το 2029.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις προτάσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι το κόστος τους ανέρχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται, σε 13 έως 15 δισ. ευρώ ετησίως.

«Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το ζήτημα της δημοσιονομικής κοστολόγησης των προτάσεων.

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