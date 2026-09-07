Ληστές με ματσέτες έπεσαν με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο - Ο ιδιοκτήτης τους τους κυνήγησε

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν επτά ένοπλοι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο, εισβάλλοντας στο κατάστημα με ένα αγροτικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπράντφορντ στο κατάστημα με την επωνυμία «Pakistan jewellers».

Καρέ καρέ η εισβολή των ληστών



Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, με το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη βιτρίνα του καταστήματος και να προσκρούει, δύο φορές, με σφοδρότητα πάνω της.

Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς τμήματα της πρόσοψης και αντικείμενα από το εσωτερικό του καταστήματος εκτοξεύτηκαν στον χώρο, την ώρα που οι πελάτες προσπαθούσαν έντρομοι να προστατευτούν.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας μασκοφόρος άνδρας, ο οποίος κρατούσε ματσέτα, πέρασε πάνω από τα συντρίμμια και εισέβαλε στο κατάστημα, ενώ οι συνεργοί του παρέμεναν έξω με μεγάλες τσάντες, έτοιμοι να αφαιρέσουν τα κοσμήματα.

Τους κυνήγησαν με ρόπαλο



Η επιχείρηση των ληστών, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει.

Ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του αντέδρασαν άμεσα, προσπαθώντας να προστατεύσουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Ο 20χρονος Mohammad Ali Ilyas, ο οποίος βοηθά στη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης, πέταξε αρχικά ένα μικρό σφυρί προς έναν από τους εισβολείς και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και κινήθηκε εναντίον των δραστών.

Η αντίδρασή του αιφνιδίασε τη συμμορία, η οποία εγκατέλειψε την προσπάθεια και τράπηκε σε φυγή με δεύτερο όχημα.

Κατά τη διαφυγή τους, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να χτυπήσει με το ρόπαλο το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους, ενώ το 4x4 που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή παρέμεινε εγκαταλελειμμένο στο σημείο.

«Ήταν φρικτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδα σπαθί και φοβήθηκα για τη ζωή μου. Όμως έπρεπε να προστατεύσω τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα», δήλωσε. «Κάποιος προσπαθούσε να πάρει τη δουλειά και τον κόπο της οικογένειάς μου».

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