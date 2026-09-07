Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής 0-2: Ιστορική πρώτη νίκη του «γηραιού» στην Αρκαδία!-Η βαθμολογία

Με την ...τρίτη τα κατάφερε ο Ηρακλής και πήρε την πρώτη του νίκη στην Super League.

Όχι μόνο την τρέχουσα, αλλά εδώ και εννιά χρόνια, που απουσίαζε από την κορυφαία κατηγορία!

Ο «γηραιός» επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη, με 2-0, στο τελευταίο ματς της 3ης αγωνιστικής άφηνοντας τους Αρκάδες άποντους (αφού συμπλήρωσαν τρεις ήττες σε ισάριθμας ματς)

Έτσι προς τέρψιν των φίλων της, που ταξίδεψαν στην καρδιά της Πελοποννήσου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 4 πόντους

Παρότι είχε τον Βάλτερ Ματσάρι στις κερκίδες (κάθοτι αποβλήθηκε στον Βόλο, με τον βοηθό του Σένα να είναι στον πάγκο) ο Ηρακλής μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με τον ντεμπιτάντ Μπάρσενας στο 10'.

Σε μια φάση που το VAR διέψευσε τον διατιτητή που έδειξε αρχικά χέρι του σκόρερ μετά την σέντρα του Κόλιτς απο τα αριστερά και τις κόντρες.

Οι γηπεδούχοι χωρίς τον αρχηγό Μπαρτόλο (ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο) και τον βασικό κίπερ Νίκο Παπαδόπουλο (ενοχλήσει στον προσαγωγό) πήρε σταδιακά τον έλεγχο, πιέζοντας «ψηλά» και προσπαθώντας να απειλήσει κυρίως από τα άκρα με σέντρες, αφού το 5-4-1 του Ηρακλή σε φάση άμυνας δεν άφηνε πολλά περιθώρια για κάθετο ποδόσφαιρο.



Ωστόσο μόνο σε μια περίπτωση (με μια κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, που έβγαλε σε δύο χρόνους ο Αθανασιάδης στο 29') απείλησε.

Στην επανάληψη με τις αλλαγές του Αντωνόπουλο οι «κυανακίτρινοι» έβαλαν την μπάλα «κάτω» με τον Κώτσιρα να παίζει από δεξιά και τον Μπουζούκη εκφραστή των επιθέσεων να βλέπει τα σουτ του εκτός κι εντός περιοχής να καταλήγουν στα γάντια του Αθανασιάδη.

Ωστόσο η πρώτη αλλαγή του Mατσάρι (αντί του σκόρερ) Ίβι Λόπεθ στο 70' βρήκε τον Νίζε κι εκείνος αφού ταλαιπώρησε τον Μέντεθ ανατράπηκε εντός περιοχής και το πέναλτι αξιοποίησε ο Ίβι Λόπεθ.

Σκόρερς: 10’ Μπάρσενας, 71' (πεν.) Ίβι Λόπεθ

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες κάρτες: Σίλβα (51’), Μπουζούκης (61΄) - Βούρος (62’), Ρος (62’)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Aντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ - Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ - Κουρμπέλης, Έντερ (78’ Ριέρα) - Κετού (46’ Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69’ Καλτσάς), Ορόθκο (58’ Κιμπιόκα) - Ρικαρντίνιο (46’ Μακέντα)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σένα):Αθανασιάδης - Βούρος, Ρος, Πίνα - Σόρια, Σουρλής (77’ Κράιντς), Καϊμπουέ (58’), Νάνου - Νίζε (89’ Αναστασιάδης), Μπάρσενας (46’ Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58’ Μάρκες).

Super League – 3η αγωνιστική



Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου



Βόλος – Ολυμπιακός 1-1



ΑΕΚ – Άρης 5-0



Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου



Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1



ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0



Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2



Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου



Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2

Βαθμολογία



1. Παναιτωλικός 9



2. ΑΕΚ 7



-. Ολυμπιακός 7



4. Παναθηναϊκός* 6



-. ΟΦΗ 6



-. ΠΑΟΚ 6



-. Άρης 6



8. Ηρακλής 4



9. Bόλος 2



-. Κηφισιά* 1



-. Καλαμάτα 1



-. Ατρόμητος 1



13. Αστέρας Τρίπολης 0



14. Λεβαδειακός 0



*Ματς λιγότερο.

1η αγωνιστική (εξ αναβολής)



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου



21:00 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Επόμενη (4η) αγωνιστική



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου



19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ



21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου



18:00 Καλαμάτα – Βόλος



19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ



21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός



21:00 ΠΑΟΚ – Άρης



21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός