Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε τη Σία Κοσιώνη στον ANT1

H Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου και εκείνος την καλώσορισε θερμά στον αερά.

«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Η Σία Κοσιώνη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, αλλά και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολυ. Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου προϊόντος ενημερωτικού, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», απάντησε η ίδια.

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