Αθανάτοι - Δομή μεταναστών: Έκλεισαν την Εθνική Οδό – Στην Αθήνα μεταφέρεται η μάχη των κατοίκων

Σε νέο συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, προχωρούν απόψε οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής. Η κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει έως τις 8 το βράδυ, αποτελεί την κορύφωση των πρώτων αντιδράσεων ενάντια στον σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ, η οποία προβλέπει την παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου για τη στέγαση μεταναστών.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, ο χώρος κρίνεται παντελώς ακατάλληλος, καθώς βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις, εκφράζοντας παράλληλα έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται το «προοίμιο» των επόμενων κινήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, η οποία προετοιμάζεται για μια κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα.

Αύριο, Τρίτη, στη μία μετά το μεσημέρι, εκπρόσωποι της περιοχής θα βρεθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Θάνο Πλεύρη. Στόχος της τοπικής κοινωνίας είναι να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της και να ζητήσει την άμεση ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει υπαναχώρηση, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση.

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