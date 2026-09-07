Μητσοτάκης στην Αίγυπτο: Στο επίκεντρο η συμφωνία για τη Μονή Σινά και η συνάντηση με τον Αλ Σίσι

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τη συνάντηση να έχει και έντονο εκκλησιαστικό ενδιαφέρον καθώς στην ατζέντα θα βρεθεί και το ζήτημα της Μονής Σινά.







Μπορεί η Κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα να κρατούσε κλειστά τα χαρτιά της στο προσκήνιο για το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο, στο παρασκήνιο υπήρχε τακτική επικοινωνία με την Αιγυπτιακή πλευρά η οποία επιδιώκει άμεσα να κλείσει το θέμα με την υπογραφή συμφωνίας με την πλευρά της Μονής αποφεύγοντας περαιτέρω καθυστερήσεις που θα επιφέρουν νέο κύμα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με την πληροφορίες που έρχονται από το Κάιρο η αιγυπτιακή πλευρά – μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης – φαίνεται να έχει καταθέσει την πρόταση της προς την Σιναϊτική Αδελφότητα η οποία πλέον καλείται να λάβει και την τελική απόφαση για το αν συναινεί στους όρους του Καϊρου ή εάν θα ζητήσει κάποια τροποποίηση. Παρά το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, μόνο η Αδελφότητα είναι αυτή που μπορεί να αποφασίσει τους τελικούς όρους της συμφωνίας.

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Κεντρικός άξονας της συμφωνίας φαίνεται να αποτελεί το γεγονός ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα θα έχει το απόλυτο δικαίωμα θρησκευτικής διακατοχής, χρήσης και λειτουργίας, τόσο επί των ακινήτων όσο και επί των κινητών, στο διηνεκές, δεν θα της επιτρέπεται όμως να μεταβιβάζει, μεταβάλλει ή αξιοποιεί τόσο τα ιστορικά ακίνητα της Μονής όσο και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς και βυζαντινούς θησαυρούς της. Η παρουσία και η γνώμη της αιγυπτιακής Εφορείας Αρχαιοτήτων θα είναι εφεξής σημαντικές.

Γιατί η συμφωνία βγήκε εκτός χρονοδιαγράμματος



Υπενθυμίζεται ότι ο Ηγούμενος της Μονής, Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών – σχεδόν ένα χρόνο μετά την εκλογή και ενθρόνισή του – ακόμη δεν έχει λάβει την επίσημη αναγνώριση από το αιγυπτιακό κράτος ούτε και την αιγυπτιακή υπηκοότητα.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Συμεών η συμφωνία αναμενόταν εντός του Αυγούστου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του parapolitika.gr οι λόγοι που οδήγησαν στο να βγει εκτός χρονοδιαγράμματος η επίτευξη συμφωνίας είναι δύο. Καταρχήν στα προβλήματα υγείας που είχε ο αρχιεπίσκοπος Σινά, Συμεών, τα οποία δεν του επέτρεπαν να συμμετάσχει στις απαιτούμενες διαδικασίες διαβούλευσης με τη σιναϊτική κοινότητα και επίσης στα αυξημένα θρησκευτικά καθήκοντα λόγω των λειτουργιών του Δεκαπενταύγουστου που εξαιτίας του Παλαιού ημερολογίου απαιτούσαν δύο εορταστικές εκδηλώσεις, με πλήθος πιστών να συρρέουν στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης τόσο στις 15 όσο και στις 28 Αυγούστου.

Επίσης, στις 23 Αυγούστου αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης της Μονής Σινά στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Αιγύπτου επί της απόφασης του Εφετείου της Ισμαηλίας που έθεσε εν αμφιβόλω το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Υπό αυτές τις εξελίξεις και έχοντας προηγηθεί μια μακρά κρίση στο εσωτερικό της Σιναϊτικής Αδελφότητας με φόντο το ιδιοκτησιακό καθεστώς Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλ Σίσι αναμένεται να τοποθετηθούν για το θέμα. Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά καθώς οι δυο ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών στο παρελθόν έθιξαν το φλέγον αυτό ζήτημα ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε παραστεί και στην ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου κ. Συμεών στις 31 Οκτωβρίου 2026 στην ιστορική Μονή Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Γεραπετρίτης: Η Μονή να μην υπολογίζεται ότι είναι μια απλή αρχαιότητα



Στις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου και στο πρόβλημα που έχει ανακύψει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τη Μονή Σινά αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

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“Υπάρχουν χώρες, οι οποίες είναι πρωταρχικού στόχου για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις – όπως σωστά αναφέρατε, είναι η Αίγυπτος. Η σχέση την οποία έχω αναπτύξει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι αδελφική. Εξού και έχουμε μια τακτικότατη επικοινωνία για τα πολλά θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Κατ’ αρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο για την στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας, η οποία επλήγη σημαντικά και από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και προηγουμένως από τις παγκόσμιες κρίσεις οι οποίες προέκυψαν”, είπε αρχικά ο Υπουργός.

“Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Μονής Σινά, Ελλάδα και Αίγυπτος συνεργάζονται. Ήδη έχει υπάρξει μια προκαταρκτική κατανόηση. Αυτή τη στιγμή εναπόκειται στην ίδια τη μοναστική κοινότητα να αποφασίσει για το μέλλον της συμφωνίας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 15 αιώνες που λειτουργεί η Μονή, γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια να υπάρξει ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς για τη Μονή και να μην λογίζεται ότι είναι μια απλή αρχαιότητα. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Αγία Αικατερίνη είναι μια απλή κοινή αρχαιότητα”, ανέφερε μιλώντας στο υβριδικό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου (OT FORUM), στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

“Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω, γιατί αναφερθήκατε και στις σχέσεις που αναπτύσσει η Αίγυπτος με άλλες χώρες – όπως επαναβεβαιώνουμε σε κάθε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών – ότι, βεβαίως και οι δύο χώρες αναπτύσσουν και άλλες συμμαχίες. Είναι λογικό κάθε χώρα να φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με άλλες χώρες, περιφερειακές ή λίγο πιο μακρινές. Όμως, στρατηγική σχέση μπορείς να έχεις μόνο με λίγες χώρες και η σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου είναι βαθιά ριζωμένη και στρατηγική, σήμερα”, συμπέρανε για τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου.

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