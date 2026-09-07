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Ο Νίκος Οικονομόπουλος ενοχλήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του

Οικονομόπουλος
clock 15:00 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα στιγμιότυπο από πρόσφατη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media καθώς ο τραγουδιστής φαίνεται να ενοχλείται από κάτι που συμβαίνει την ώρα που τραγουδούσε.

Ο τρααγουδιστής βρίσκεται πάνω στη σκηνή, στρέφεται προς το πλάι και κάνει έντονες χειρονομίες προς την πλευρά όπου βρίσκονται μέλη της παραγωγής ή συνεργάτες του.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ενόχληση του Νίκου Οικονομόπουλου ούτε σε ποιον ακριβώς απευθυνόταν

@vasiaver Δεν νευριάζω ποτέ γενικά 😂#oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Vasiaver

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