Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κλειστή η πόρτα του για τον πρίγκιπα Χάρι

Εντελώς αποξενωμένοι παραμένουν ο πρίγκιπας Χάρικαι ο πρίγκιπας Γουλιαμ, καθώς όπως φαίνεται είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους, τα τελευταία χρόνια.

Τα χρόνια που ο Δούκας του Σάσεξ ζούσε στις ΗΠΑ μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα, είχε κατηγορήσει ανοιχτά τον μεγαλύτερο αδερφό του, γεγονός που ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν ξεχνά.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello! μετά τις δημόσιες επιθέσεις που δέχτηκε από τον μικρότερο αδελφό του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν ενδιαφέρεται να συμφιλιωθεί μαζί του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παραμένει αναστατωμένος από τη συμπεριφορά του Χάρι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλει να εκδικηθεί τον μικρότερο αδερφό του, παρά τα όσα έχει πει δημόσια για εκείνον.

Όταν ο Χάρι κατηγόρησε τον Γουίλιαμ για "προδοσία"

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Harry & Meghan που έκανε πρεμιέρα το 2022, ο πρίγκιπας Χάρι είχε κατηγορήσει τον Γουλιαμότι αθέτησε μία "συμφωνία ζωής" που είχαν κάνει oι δύο τους.

Τα δύο αδέρφια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Χάρι, είχαν συμφωνήσει να μην επιτρέψουν ποτέ στα γραφεία Τύπου τους να διαρρέουν ή να δημιουργούν αρνητικά δημοσιεύματα, ο ένας για τον άλλον. Σύμφωνα με τον Χάρι, έδωσαν αυτή την υπόσχεση βλέποντας την αντιπαλότητα που είχαν τα γραφεία Τύπου των γονιών τους, μετά το χωρισμό τους, συμμετέχοντας σε ένα μιντιακό πόλεμο. Σε εκείνο το ντοκιμαντέρ, ο Χάρι είχε υποστηρίξει ότι ένιωσε "συντετριμμένος" ανακαλύπτοντας ότι ο Γουίλιαμ έπαιζε αυτό το παιχνίδι με τα Μέσα, στοχοποιώντας τον ίδιο και τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Στην αυτοβιογραφία του "Spare" ο Χάρι είχε ισχυριστεί επίσης ότι ο Κάρολος και η Καμίλα έβλεπαν ανταγωνιστικά τη δημοτικότητα της Κέιτ και του Γουίλιαμ.

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